ДЛЯ ВСЕХ
10:00-21:00 - день открытых дверей в центре хоккейной подготовки "Шайба", улица Таврическая, 11. Подробности здесь.
10:30, 12:00 - "Загадки природы", 11:00 - "Аленький цветочек". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности здесь.
11:00 - "Рыжий чулок". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
12:00, 16:00 - шоу "Фиеста". Тюменский цирк, улица Первомайская, 15. Билеты здесь.
14:00 - концертная программа "Нам 40". Академический любительский хор имени Владимира Гостева приглашает зрителей на свой юбилейный концерт.ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.
15:00 - "Гармонии таинственная власть". Тюменская филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
15:00 - мусульманский религиозный праздник "Всемирный день хиджаба". ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.
17:00 - показ свадебной коллекции Ланы Мариненко 2018. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Пули над Бродвеем". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Спектакль-квартирник", посвященный творчеству Владимира Высоцкого., 16+ . Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:30 - LIAF 2018: Лондонский фестиваль анимации: 12 короткометражных мультфильмов - участников фестиваля. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - старт проекту юридической помощи малочисленным народам. Представительство ЯНАО в Тюмени, улица Челюскинцев, 6, 3 этаж. Тел. 8-922-479-81-69 - Ирина Юрьевна Малых.
10:00 - открытый чемпионат и первенство Тюменской области по альпинизму (ледолазание), улица Перекопская, 34. Тел. 8-922-262-13-40 - Тимур Талгатович Гайнулин, президент ТРОО "Тюменская региональная федерация альпинизма".
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1838 году по железной дороге от Санкт-Петербурга до Царского Села начинают ходить поезда на конной тяге.
В 1918 году подписан декрет Совета народны комиссаров об организации Рабоче-Крестьянского Красного флота (РККФ).
В 1922 году Фредерик Бантинг открыл инсулин.
В 1940 году в Москве подписано хозяйственное соглашение между СССР и Германией. Согласно договору Советский Союз согласился с 11 февраля 1940 года по 11 февраля 1941-го в дополнение к объёмам, указанным в торговом договоре 1939, поставить товаров (нефти, сырья, муки) на сумму от 420 до 430 миллионов рейхсмарок.
В 1943 году Сталин подписал решение Государственного комитета обороны о начале в СССР работ для создания атомной бомбы.
В 2008 году в Сеуле в результате пожара сгорела дотла деревянная часть одного из старейших архитектурных памятников Сеула, построенного в 1398 году, входящего в список национального достояния Кореи под первым номером, Южных ворот.
В 2016 году ученые объявили об экспериментальном открытии гравитационных волн.
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