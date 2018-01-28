ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - Сreative Mornings - серия бесплатных ежемесячных завтраков-лекций для креативных людей. Тема января -"Тревога". МТЦ "Космос", Республики, 165А. Подробности, регистрация здесь.
10:00, 16:00 - "Бэби среда. Космическое путешествие". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
10:30, 12:00 - "Как на Машу зубки обиделись", 11:00 - "Айболит". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - обзорная экскурсия "От острога до столицы". Об удивительных фактах и самых заметных событиях в истории первого русского города за Уралом, о "сибирском мавзолее", первом водопроводе, почтово-телеграфной конторе, площадях и скверах города, об известных людях города: купцах Колокольниковых, промышленнике Машарове. Отправление: улица Ленина, 2, Музей "Городская дума". Подробности здесь.
11:00 - "Ёжик, Медвежонок и дырпыр". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
12:00 - развлекательно-игровая программа "День студента", 14:00 - концертная программа памяти Геннадия ЦыбульскогоДНК "Строитель", улица Республики, 79. Подробности здесь.
15:00 - 2018-2024: стратегия патриотического гражданского общества. Спикер - уральский журналист Дмитрий Красноухов. Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
17:00 - акустический рок-фестиваль "Январская вьюга". YesRockClub, улица Ленина, 4. Подробности здесь.
18:00 - спектакль-квартирник, посвященный творчеству Владимира Высоцкого. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - турнир Мировой серии по танцевальному спорту WDSF Open 2018 на Кубок Губернатора Тюменской области. СК "Центральный", Орджоникидзе, 60/1. Подробности здесь.
19:00 - "Итальянец в России": Квартет Эмануэле Чизи. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - джазовая и эстрадная музыка в авторской аранжировке: Юрий Полежаев. Fabric lab, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
20:00 - хореографический спектакль "Парфюмер". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
Открытый чемпионат и первенство Тюменской области по автомобильному спорту (трековые гонки). 09:00 - брифинг, 09:30 - торжественное открытие, 10:00 – начало соревнований, 16:00 – финиш, 18.00 – награждение победителей и призеров, закрытие соревнований. Тел. 8-909-181-88-99 - Владимир Олегович Соколов , представитель ОО "Тюменская региональная федерация автомобильного спорта", озеро Алебашево.
Открытый чемпионат и первенство Тюменской области по танцевальному спорту на Кубок губернатора Тюменской области. Чемпионат и первенство Уральского федерального округа по танцевальному спорту. Начало соревнований ежедневно в 10:00; начало вечерней программы ежедневно в 19:00. СК "Центральный". Тел. 8-922-000-53-33, avg.tmn@gmail.com, Арсень Габдульманов.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1820 году русской кругосветной экспедицией шлюпов "Восток" и "Мирный" открыта Антарктида.
В 1902 году Эндрю Карнеги основал в Вашингтоне Институт Карнеги – научный центр широкого профиля, предназначенный для нестандартно мыслящих ученых самых разных специальностей. На создание Карнеги – холла Карнеги пожертвовал 10 миллионов долларов
В 1906 году в Санкт-Петербурге открылись женские политехнические курсы — первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин.
В 1918 году Эстония и Латвия объявляют свою независимость от России.
В 1986 году американский космический шаттл "Челленджер" (Challenger 10) взорвался через 73 секунды после запуска. Взрыв произошел на высоте 14,5 километров в небе над Флоридой. Погибли все 7 астронавтов на борту.
В 2009 году в Москву прибыл Рауль Кастро. Это первый официальный визит лидера Кубы в РФ, как независимая от СССР государство.
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