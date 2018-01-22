22
января

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 21 января 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

12:00 – концертно-развлекательная программа "От Рождества до Крещенья"; 15:00 – тематически-познавательная программа "Die Schönheit der Kleidung der Russlanddeutschen" (Красота немецкого национального костюма). ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.

20:00 - Цыганский джаз: День рождения Джанго Рейнхардта. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1786 году Екатерина II повелела россиянам подписывать бумаги словом "верноподданный" вместо "раб".

В 1927 году в Англии по радио был проведен первый репортаж в истории футбола. На стадионе "Хайберри" "Арсенал" принимал "Шеффилд Юнайтед".

В 2005 году министр иностранных дел КНДР Ким Ке Гван объявил, что КНДР является ядерной державой.

Внимание! В повестке дня возможны изменения!

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