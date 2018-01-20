ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 16:00 - "Бэби среда. Мир изнутри". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
10:30, 12:00 - "Игрушки", 11:00 - "Три поросенка". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00-18:00 - персональная выставка голубей члена Совета Федерации от ЯНАО Юрия Неёлова. На ней представят около 600 голубей. Экспозиция посвящена 100-летию комсомола. Выставочный зал, улица Севастопольская, 12. Вход бесплатный.
11:00, 12:00 - "Бармалей". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
12:00 - концертная программа "Зимняя мелодия", 16:00 - "Мелодия огня". ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.
15:00 - фотоклуб по субботам. Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева, улица Орджоникидзе, 59. Подробности здесь.
17:00 - спектакль "Здесь был Вася!" Современная театральная притча, рассказанная одним актером в эстетике стрит-арт театра. Актерская импровизация, гротеск, интерактивные элементы и физический театр сочетаются с документальной историей, острым шокирующим воздействием и социально-философским контекстом материала. Квартира "50", улица Полины Осипенко, 81. Регистрация и бронь здесь.
18:00 - спектакли "Академия смеха", "Три товарища". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Вино любви", сценическая композиция Георгия Цхвиравы по рассказам Аркадия Аверченко. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1896 году основан Институт физической культуры имени Лесгафта в Петербурге.
В 1921 году принята первая конституция Турции, провозгласившая светский и национальный характер турецкого государства.
В 1944 году ВВС Великобритании сбросили 2300 тонн бомб на Берлин.
В 1953 году осуществлён первый полёт стратегического межконтинентального реактивного бомбардировщика М-4 (103М) Владимира Мясищева. В 1960-м в этот же день осуществлён первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-7А на предельную дальность в район Тихого океана. Принятие ракеты на вооружение.
В 1958 году в Лондоне появились первые полицейские с радарами для определения нарушителей скорости движения на дорогах.
В 1991 году на общекрымском референдуме большинство крымчан высказались за восстановление Крымской автономии, что предопределило статус Крыма в составе Украины.
В 2006 году в Темзе почти у стен английского парламента был обнаружен кит, который заплыв туда во время прилива. Набережные и мосты Лондона были запружены народом, и всякий раз, когда пятиметровый морской депутат, выпуская фонтан воды, появлялся на поверхности – его встречали криками восторга. К сожалению, усилия спасателей не спасли животное - кит не выдержал всех испытаний и умер.
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