ДЛЯ ВСЕХ
18:00 - лекция "Что такое современная музыка?" Музейный комплекс имени Словцова, улица Советская, 63. Вход свободный. Лектор - Владимир Раннев, композитор и музыковед, преподаватель Санкт-Петербургского Университета.
19:00 - музыкальная сказка "Щелкунчик". Костел, улица Ленина, 7. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
12:00 (ежедневно до 15 января) - волонтеры ТРБФ "Старшее поколение" в образах Деда мороза и Снегурочки вручат новогодние подарки одиноким пожилым людям и инвалидам. Контактный телефон: 8 (3452) 51-77-05 - Ирина Богунова.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1837 году открыто движение по первой железной дороге в России между Санкт-Петербургом и Царским Селом.
В 1936 году в Англии впервые в мире по телевидению был показан прогноз погоды.
В 1983 году калифорнийский студент Фред Коэн успешно завершил курсовую работу по созданию прототипа первого компьютерного вируса — программы, которая была способна к саморазмножению и распространению по сетям.
В 1992 году - катастрофа Ан-22 под Тверью, погибли 33 человека. Это крупнейшая авиакатастрофа Ан-22 "Антей" в истории Тверской области.
В 2002 году произошла авария на Балтийском вокзале (Санкт-Петербург) — неуправляемый поезд выехал на перрон, в результате чего погибли 4 и ранено 9 человек.
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