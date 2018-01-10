ДЛЯ ВСЕХ
11:00 - бесплатная концертно-игровая программа "Зимние забавы". ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.
19:00 - музыкальная сказка "Щелкунчик". Костел, улица Ленина, 7. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
12:00 (ежедневно до 15 января) - волонтеры ТРБФ "Старшее поколение" в образах Деда мороза и Снегурочки вручат новогодние подарки одиноким пожилым людям и инвалидам. Контактный телефон: 8 (3452) 51-77-05 - Ирина Богунова.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1863 году жители столицы "туманного Альбиона" стали первыми в мире пассажирами метро.
В1877 году была одержана победа русских войск и болгар под Шипкой над 30-тысячной турецкой армией Весиль-паши.
День изобретений: в 1893 году Томас Лэйн запатентовал электрическую газовую зажигалку, в 1922-м Томас Эдисон запатентовал аккумулятор, а в 1942 году в этот день компания Ford Motor Company приступила к производству автомобилей модели Jeep.
В 1940 году из-за вынужденной посадки германского курьерского самолета достоянием гласности стал план вторжения Гитлера в Бельгию, Голландию и Францию. Однако власти трех стран, опасаясь провокации, не предприняли никаких шагов. Лишь Черчилль выступил с предложением о совместных действиях, но услышан не был.
В 1973 году введен в строй первый энергоблок на Сургутской ГРЭС .
В 1993 году в Италии запретили поцелуи за рулем автомобиля.
В 1997 году Бенин (страна в Африке) узаконил 10 января как праздник Вуду (колдовства).
В 2010 году в Российской Федерации введён новый вид уголовного наказания — "домашний арест".
В 2010 году опубликован список 100 лучших книг в истории человечества. Составленный Newsweek список 100 лучших книг не похож ни на один другой, так как он был составлен из других рейтингов книг. Первое место в нем заняло произведение Льва Толстого "Война и мир". Вторым оказалось великая утопия Оруэлла под названием "1984", третьим призером рейтинга оказался Джойс с произведением "Улисс". Чуть-чуть до призового места не дотянул Набоков со своей "Лолитой". Стоит отметить 8-е место Гомера "Илиада и Одиссей". Очевидно, что именно это произведение дольше других пребывало на первой строчке рейтинга. Дарвин с "Происхождением видов" финишировал на 27-м месте. В начале четвертого десятка, начиная с 30-го места расположились Жан-Жак Руссо, Карл Маркс и Никколо Макиавелли.
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