ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 13:00, 16:00 - "Мишуткина елка"; 11:00, 14:00 - спектакли "Космическая ёлка" и "Новогодние приключения Алисы". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00, 14:00 - "День рождения Снегурочки", 14:00 - "Новогоднее настроение". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "МультиЁлка" – новогоднее мультимедийное шоу. Действие происходит в компьютерном мире, который населяют миллионы пикселей и кнопочек. МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Лаборатория Деда Мороза". Музей технологий "Атом", ТЦ "Остров", улица Федюнинского 67, 3-й этаж. Подробности, билеты здесь.
11:00, 14:00 - мюзикл для всей семьи "Кот в сапогах"; 12:00, 15:00 - "Приключения в Изумрудном городе". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
12:00, 15:00 - Спектакль "Новый Год со Свинкой Пеппа". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
12:00, 16:00 - "Империя хищников". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
12:00, 15:00 - Юрий Куклачев с программой "Новогодняя сказка". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
13:00-15 и 17:00-18:00 - рождественские уличные игровые программы на Цветном бульваре. Сказочные герои приглашают самых маленьких жителей города и их родителей в настоящее новогоднее путешествие. Поздравление Деда Мороза и Снегурочки, сладкие подарки и конкурс фотографий.
14:00 - Жанна Прохорихина: "Рождественские встречи". ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.
18:00, 21:00 - спектакль "С любимыми не расставайтесь". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Вечера на хуторе близ Диканьки". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
20:00 - лучшая вечеринка 2018 года! Розыгрыш iPhone X и поездки в Сочи, а также 8 крутых призов! По-настоящему сказочные подарки. Выиграть их может тот, кто очень любит кататься на коньках, и кто чаще других ходил на каток "Звездный полюс". Каток "Звездный полюс", ТРЦ "Сити Молл", улица Тимофея Чаркова, 60. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1726 году состоялось первое заседание Петербургской Академии наук.
В 1785 году француз Жан-Пьер Франсуа Бланшар вместе с американцем Джоном Джеффрисом впервые пересёк Ла-Манш на воздушном шаре.
В 1789 году в Америке состоялись первые выборы президента. Им стал Джордж Вашингтон. К присяге он был приведен 30 апреля.
В 1839 году физик Франсуа Араго на заседании Парижской академии наук впервые сообщил об изобретении Дагером и Ньепсом дагеротипии. С 1935 года по решению IX Международного конгресса научной и прикладной фотографии эта дата считается днём изобретения фотографии.
В 1938 году Комитет по делам искусств принял постановление о ликвидации театра им. Мейерхольда. Последним спектаклем, сыгранным вечером 7 января, была "Дама с камелиями". Зинаида Райх, отыграв финальную сцену – смерть Маргариты Готье, – потеряла сознание. За кулисы ее отнесли на руках... Театр был ликвидирован, Мейерхольд расстрелян, его жена Райх зверски убита.
В 1953 году президент США Гарри Трумэн заявил о наличии у Соединённых Штатов водородной бомбы.
В 1990 году Пизанская башня закрыта для публики, так как ускоренный темп ее наклона приводил к беспокойству за безопасность ее многочисленных посетителей.
В 1992 году телефонная компания AT&T выпустила первый видеотелефон. Он стоил 1499 долларов.
В 2015 году в Париже произошёл теракт в редакции Charlie Hebdo.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru