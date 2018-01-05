ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 13:00, 16:00 - "Мишуткина елка"; 11:00, 14:00 - "Новогодние приключения Алисы". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Космические приключения". Театр "Куклы-великаны". Перед началом концерта, в 10:30 и 13:30, вас ждёт представление и веселый хоровод у ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой! Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "МультиЁлка" – новогоднее мультимедийное шоу. Действие происходит в компьютерном мире, который населяют миллионы пикселей и кнопочек. МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
11:00, 14:00 - мюзикл для всей семьи "Бременские музыканты"; 12:00, 15:00 - "Приключения в Изумрудном городе". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
11:00, 14:00, 16:30 - спектакль "Дюймовочка". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
12:00 - бесплатная интерактивная игровая программа "Новый год и Рождество – волшебство и колдовство". ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.
12:00, 16:00 - "Империя хищников". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
13:00-15 и 17:00-18:00 - рождественские уличные игровые программы на Цветном бульваре. Сказочные герои приглашают самых маленьких жителей города и их родителей в настоящее новогоднее путешествие, где их ожидают невероятные приключения, мастер-классы по супербыстрому скатыванию с горок, игры-танцы, традиционный хоровод вокруг елочки, поздравление Деда Мороза и Снегурочки, сладкие подарки и конкурс фотографий от партнеров мероприятия. Подробности здесь.
14:00 - "Иван-царевич и серый волк", 16:00 - "Новогоднее настроение". Театр "Ангажемент, улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
15:00 - "Шоу Гигантских мыльных пузырей". Танцующий снеговик, мыльные снежинки на ладошках, погружение в гигантский пузырь. Музей технологий "Атом", ТЦ "Остров", улица Федюнинского, 67, 3-й этаж. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Шесть блюд из одной курицы". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Ханума". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - премьера новогодней комедии "Кто там?" В ролях Валерий Гаркалин, Ольга Прокофьева и Елена Шанина. Филармония, улийа Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Nordic Shorts: короткометражки из Скандинавии. В программе 6 короткометражных фильмов из Норвегии, Швеции и Финляндии на стыке авторского и жанрового кино. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
20:00 - необычная вечеринка "ПДД на льду". Каток "Звездный полюс", ТРЦ "Сити Молл", улица Тимофея Чаркова, 60. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1731 году на центральных улицах Москвы появились первые фонари — жестяные лампадки на конопляном масле. Деньги на их установку отпустила казна, но включать фонари и содержать их в исправности обязывались жители. Осветительный сезон продолжался с 1 сентября по 1 мая, причем лишь по 18 ночей в месяц, поскольку остальные считались лунными.
В 1769 году Джеймс Уатт получает патент на свою паровую машину.
В 1956 году к берегам Антарктиды доставлена первая советская Комплексная Антарктическая экспедиция.
В 1972 году начались работы по созданию в США многоразового транспортного космического корабля.
В 2006 году компания Intel представил первый процессор линейки Core, пришедший на замену Pentium.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru