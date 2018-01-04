ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00, 15:00 - "Новогодний теремок", игровая программа и мини-спектакль для малышей 2-5 лет; 11:00, 14:00 - "Старая старая сказка". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
10:30, 12:00, 16:00 - "Мишуткина елка"; 11:00, 14:00 - спектакль "Морозко". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Космические приключения". Театр "Куклы-великаны". Перед началом концерта, в 10:30 и 13:30, вас ждёт представление и веселый хоровод у ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой! Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "МультиЁлка" – новогоднее мультимедийное шоу. Действие происходит в компьютерном мире, который населяют миллионы пикселей и кнопочек. МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
11:00, 14:00 - мюзикл для всей семьи "Приключения Буратино". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
11:00 -конкурсно–игровая программа "Веселые новогодние старты". Корт по адресу: улица 30 лет Победы, 138-140. Подробности здесь.
12:00, 15:00 - новогоднее большое фикси-шоу - спектакль по мотивам сериала "Фиксики". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
12:00, 16:00 - "Империя хищников". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
13:00-15:00 и 17:00-18:00 - рождественские уличные игровые программы на Цветном бульваре. Сказочные герои приглашают самых маленьких жителей города и их родителей в настоящее новогоднее путешествие, где их ожидают невероятные приключения, мастер-классы по супербыстрому скатыванию с горок, игры-танцы, традиционный хоровод вокруг елочки, поздравление Деда Мороза и Снегурочки, сладкие подарки и конкурс фотографий от партнеров мероприятия. Подробности здесь.
14:00-16:00 - "Мама, папа, я - спортивная семья!" Каток "Звездный полюс", ТРЦ "Сити Молл", улица Тимофея Чаркова, 60. Подробности здесь.
15:00 - световое шоу "Новогодняя феерия". Волшебное шоу световых картин, рисование световой ручкой, световые силуэты. Интерактив с гостями. Музей технологий "Атом", ТЦ "Остров", улица Федюнинского, 67, 3-й этаж. Подробности, билеты здесь.
17:00 - спектакль "Пушкин, Моцарт и Сальери"; 19:00 - "Смешные деньги". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - трагифарс "Зойкина квартира". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Nordic Shorts: короткометражки из Скандинавии. В программе 6 короткометражных фильмов из Норвегии, Швеции и Финляндии на стыке авторского и жанрового кино. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1878 году в ходе Русско-турецкой войны 1877—1878 годов отряд генерала Иосифа Гурко в исключительно трудных условиях перешёл через Балканы и занял Софию, освободив её от турецкого владычества.
В 1923 году в газете "Правда" были опубликованы "Странички из дневника" В. И. Ленина, в которых он призывает усилить борьбу с неграмотностью.
В 1943 году американский журнал "Тайм" подвел итоги 1942 года и назвал Человеком года Иосифа Джугашвили (Сталина).
В 1955 году ЦК КПСС принял постановление "О дне памяти В.И. Ленина", в котором было сказано, что "целесообразно отмечать память В. И. Ленина не в день его смерти, что накладывает печать траура и скорби, а в день рождения В.И. Ленина — 22 апреля".
В 1985 году в одной из клиник северного Лондона родилась девочка у миссис Коттон — первой в мире суррогатной матери.
В 2004 году марсоход "Спирит" совершил посадку на Марсе.
В 2010 году состоялось торжественное открытие самого высокого здания в мире Бурдж-Халифа.
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