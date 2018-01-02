ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00, 15:00, 17:00 - "Новогодний теремок"; 11:00, 14:00 - "Иван-царевич и серый волк". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
10:00, 13:00, 15:30 - "Мишуткина елка", 11:00 - спектакли "Космическая ёлка" и "Новогодние приключения Алисы". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00, 14:00 - "Космические приключения". Театр "Куклы-великаны". Перед началом концерта, в 10:30 и 13:30 вас ждёт представление и веселый хоровод у ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой! Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "МультиЁлка" – это новогоднее мультимедийное шоу. Действие происходит в компьютерном мире, который населяют миллионы пикселей и кнопочек. МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
11:00, 14:00 - мюзикл для всей семьи "Снежная королева", 12:00, 15:00 - "Коза-дереза". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
12:00, 16:00 - "Империя хищников". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
13:30 - "Мой маленький пони" -"Битва за корону" - яркое, театрализованное музыкальное интерактивное шоу для детей и подростков. ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
15:00 - "Дискотека Разряд" — зажигательный танцевальный марафон с игровой программой. Музей технологий "Атом", ТЦ "Остров", улица Федюнинского, 67, 3-й этаж. Подробности, билеты здесь.
18:00, 20:00 - "Стасик, играй!" Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Nordic Shorts: короткометражки из Скандинавии. В программе 6 короткометражных фильмов из Норвегии, Швеции и Финляндии на стыке авторского и жанрового кино. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
20:00 - киновечер совместно с Атмос-синема - "вы катаетесь на коньках рядом со своими любимыми киногероями". Каток "Звездный полюс", ТРЦ "Сити Молл", улица Тимофея Чаркова, 60.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1910 году в Москве впервые состоялись соревнования летающих авиамоделей.
В 1916 году основано Русское ботаническое общество.
В 1921 году открыты все залы картинной галереи Эрмитажа (Ленинград).
В 1943 году в ходе Великой Отечественной войны началось отступление немецких войск на Кавказе.
В 1959 году запущена первая автоматическая межпланетная станция "Луна-1".
В 1992 году - начало радикальных экономических реформ в России, в ходе которой проведены либерализация розничных цен, либерализация внешней торговли, реорганизация налоговой системы и другие преобразования, радикально изменившие экономическую ситуацию в стране. Результат реформ знаменовал собой переход России к рыночной экономике.
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