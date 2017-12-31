ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:30 - "Мишуткина елка", сказочное представление в одном действии; 10:00, 12:30 - спектакли "Космическая ёлка" и "Новогодние приключения Алисы". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Лаборатория Деда Мороза". Детский утренник для детей 3—9 лет: ученый и новогоднее превращение, космическая елка, дискотека "Разряд". Музей технологий "Атом", ТЦ "Остров", улица Федюнинского, 67, 3-й этаж. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Новогодний сундучок для Настеньки". "Дом Печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Коза-Дереза", 12:00 - "Снежная королева". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
21:00 - Новый год в "Квартире 50". Тайм-кафе "Квартира 50", улица Полины Осипенко, 81, 3 этаж.
22:00 - новогодний Stand-Up. ТРЦ "Сити Молл", Brooklyn Bowl, улица Тимофея Чаркова, 60.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1898 году открыта первая междугородная телефонная линия Москва—Петербург.
В 1935 году первый электропоезд отправился с Балтийского вокзала в Красное Село.
В 1942 году войска Сталинградского фронта полностью разгромили 4-ю румынскую армию и нанесли тяжёлое поражение 4-й немецкой танковой армии.
В 1968 году первый в мире полёт сверхзвукового пассажирского самолёта Ту-144.
В 1975 году в прибрежной части шельфового ледника Фильхнера в Западной Антарктиде открыта сезонная научная станция и экспедиционная база Дружная.
В 1999 году Борис Ельцин уходит в отставку с поста президента Российской Федерации. Исполняющим обязанности президента назначен Владимир Путин.
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