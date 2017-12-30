ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:30, 15:00 - спектакли "Космическая ёлка" и "Новогодние приключения Алисы". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
10:00 - "Новогодний теремок", 11:00, 14:00, 16:00 -"Иван-царевич и серый волк". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
11:00, 14:00 - детский спектакль "Снеговики — Миссия Новый год". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
12:00 - новогоднее шоу "Империя Хищников". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
12:00, 15:00 - "Коза-Дереза", 14:00, 17:00 - "Снежная королева". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
16:00 - игровая программа, 17:00 - музыкальная сказка "Семь волшебных шкатулок Золушки". Дворец "Пионер", улица Челюскинцев, 46). Подробности здесь.
17:00 - бесплатный показ спектакля "12 месяцев", улица Текстильная, 21.
19:00 - "Карнавальная ночь. Музыка советского кино". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
21:00 - спектакль "Стасик, играй!" Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1806 году Турция объявила войну России. Россия занимает Баку.
В 1916 году в особняке князя Феликса Юсупова был убит Григорий Распутин, имевший неограниченное влияние на царскую семью, а особенно на императрицу Александру Федоровну. В заговоре помимо Юсупова участвовали Великий князь Дмитрий Павлович, известный политический деятель Владимир Пуришкевич и военный врач Станислав Лазаверт.
В 1922 году образован Союз Советских Социалистических Республик.
В 1927 году в Токио открылось первое в Азии метро. Первая линия подземки была протяженностью всего 2 км и 200 м между двумя столичными станциями — Уэно и Асакуса. Сегодня Токийский метрополитен занимает первое место в мире по годовому пассажиропотоку (второе место — за Московским), и о толчее в его вагонах ходят легенды.
В 1941 году в ходе Великой Отечественной войны от захватчиков освобождены Керчь, Феодосия и Калуга.
В 1993 году Израиль и Ватикан установили дипломатические отношения.
В 2000 году в Китае введен закон, контролирующий китайский интернет. Он препятствует распространению вирусов, порнографии и идей, считающихся антиправительственными.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru