ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 17:00 - "Бэби среда. Мир изнутри". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
10:00, 12:00 - спектакли "Космическая ёлка" и "Новогодние приключения Алисы". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
10:00, 12:00,15:00 - "Новогоднее настроение"; 11:00, 14:00 - "День рождения Снегурочки". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
11:00 - Активный детский утренник: "Хочу! Могу!" Технопарк, улица Республики, 142. Подробности, билеты здесь.
16:00 - мюзикл "Снежная королева". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:30 - Новогоднее кино: классика, хиты и альтернатива - "Однажды в Токио" (2003). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
20:00 - спектакль "Стасик, играй!" - новогодний подарок Тюменского Большого драматического театра всем поколениям своих зрителей. Улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
22:30, 23:29 - "Концерт в темноте. Новогоднее волшебство". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
9:00 - пресс-тур "Общественный транспорт города Тюмени. Готовность перевозчиков к работе по новым контрактам в 2018 году". Совместно со специалистами департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города посетим базу перевозчика ООО "Авто-Север". Также проедем на электробусе из аэропорта Рощино. Выезд от администрации города Тюмени в 9-00. Об участии просьба сообщить по тел. 46-40-14.
11:00 - пресс-завтрак, посвященный презентации туристического бренда Тюменской области. Отель "Евразия", улица Советская, 20. На пресс-завтраке будет представлена концепция туристического бренда Тюменской области, а также туристический сайт и мобильное приложение Visit Tyumen. Аккредитация по тел. 8-922-000-82-86, Татьяна Ильиных.
11:00 - презентация фильма "Салам алейкум, Сибирь!" об известном ембаевском купце Нигматулле хаджи Сейдукове-Кармышакове. Тюменский район, с.Е мбаево, Центр культуры и досуга "Юность", улица Мусы Джалиля, 74. Тел. 8 (3452) 288-717, 89044931090 - Зулейха Тимералиевна Алишева.
16:00 - церемония чествования спортсменов – участников XXIII Спартакиады ветеранов спорта Тюменской области
Завтра, 27 декабря, Малый зал администрации города Тюмени, улица Первомайская, 20.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 537 году торжественно освящён Собор святой Софии в Константинополе.
В 1831 году Чарльз Дарвин взошёл на борт корабля "Бигль", чтобы совершить путешествие, в ходе которого он сформулировал теорию эволюции.
В 1845 году впервые при родах в качестве обезболивающего был применен эфир. Его использовал доктор Кроуфорд Лонг из Джефферсона, штат Джорджия, когда принимал роды у своей супруги. Женщина благополучно родила здоровую девочку.
В 1929 году в Москве на заключительном пленарном заседании Всесоюзной конференции аграрников-марксистов Сталин произнес программную речь "К вопросам аграрной политики в СССР", в которой объявил об окончании НЭПа и о начале коллективизации и провозгласил лозунг: "Ликвидировать кулачество как класс!" Жертвами этой политики стали миллионы людей.
В 1932 году введена единая паспортная система в СССР, образование паспортно-визовой службы.
В 1968 году космический корабль Apollo 8 после шестидневного путешествия к Луне вернулся на Землю. Облетев спутник 10 раз, космонавты сделали сенсационные снимки Луны и Земли из космоса.
В 1994 году в Москве около южного выхода ВДНХ взорвался рейсовый автобус.
В 2004 году зафиксирован взрыв сверхновой звезды на расстоянии около 50 000 световых лет.
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