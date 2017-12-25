ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 17:00 - "Бэби среда. Мир изнутри". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
10:00, 12:00, 16:00 - спектакли "Космическая ёлка" и "Новогодние приключения Алисы". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
10:00, 12:00 - "Иван-царевич и серый волк"; 12:00 - "Новогодний теремок". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
11:00 - Активный детский утренник: "Хочу! Могу!" Технопарк, улица Республики, 142. Подробности, билеты здесь.
16:00 - мюзикл "Снежная королева". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - арт-группа "Хор Турецкого". Новогодний концерт. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Огни большого города". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:30 - Новогоднее кино: классика, хиты и альтернатива - "Магазинчик за углом" (1940). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
20:00 - спектакль "Стасик, играй!" - новогодний подарок Тюменского Большого драматического театра всем поколениям своих зрителей. Улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - пресс-конференция "Итоги 2017 года и перспективы на 2018 год. Индексация страховых пенсий для неработающих пенсионеров. Право на получение социальной пенсии с 2018 года" с участием управляющего Отделением ПФР по Тюменской области Виталия Левенкова. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Аккредитация: +7-922-397-67-43.
13:00 - пресс-конференция "Итоги работы Агентства инфраструктурного развития Тюменской области и Тюменского технопарка в 2017 году". Участники: Леонид Остроумов - директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, Антон Машуков - начальник управления промышленности и предпринимательства департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства; Андрей Саносян - генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области, директор "Западно-Сибирского инновационного центра", Ольга Романец - заместитель генедиректора "Агентства инфраструктурного развития". Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Аккредитация: +7-922-397-67-43.
15:00 - пресс-конференция по итогам работы Союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области". Участники: президент ТПП Тюменской области Эдуард Абдуллин, депутат Тюменской городской думы Оксана Величко, генеральный директор ООО "Сибинтел Девелопмент" Владимир Шевчик. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Аккредитация: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1825 году на престол взошел император Николай І, во время присяги новому императору в Петербурге на Сенатской площади произошло восстание декабристов.
В 1919 году Совнарком РСФСР принимает декрет "О ликвидации безграмотности в РСФСР". Согласно ему все население Советской России в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, обязано учиться грамоте на родном или на русском языке (по желанию).
В 1946 году в Лас-Вегасе открылся отель "Фламинго", построенный знаменитым гангстером Багси Сигелем. С этого дня началось превращение Лас-Вегаса в мировую столицу игорного бизнеса.
День отмечен в истории землетрясениями с большими жертвами. Так, произошедшее в этот день в 1939 году землетрясение в турецком городе Эрзинджан унесло жизни около 39 тысяч человек. В 2003-м землетрясение в Баме (Иран) с магнитудой 6,7 по шкале Рихтера унесло жизни десятков тысяч человек, а в 2004 году зарегистрировано самое смертоносное землетрясение в современной истории с магнитудой от 9,1 до 9,3 баллов. Произошло в Индийском океане, к северу от острова Симёлуэ. Цунами достигло берегов Индонезии, Шри-Ланки, юга Индии, Таиланда и других стран. Высота волн превышала 15 метров. Цунами привело к огромным разрушениям и огромному количеству погибших людей, даже в Порт-Элизабет, в ЮАР, в 6900 км от эпицентра. Погибло, по разным оценкам, от 225 тысяч до 300 тысяч человек. Точное число погибших вряд ли когда-либо станет известно, так как множество людей было унесено водой в океан.
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