ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 13:00, 16:00 - мюзикл "Снежная королева" для всей семьи. Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
10:00, 12:00 - "Новогодний теремок", игровая программа и мини-спектакль для малышей 2-5 лет; 11:00, 14:00 - "Иван-царевич и серый волк", 6+. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Желаю вам". Вечер вокальной музыки. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:30 - Новогоднее кино: классика, хиты и альтернатива - "Рождественская сказка" (2008). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - заседание Общественного совета при Госохотуправлении Тюменской области. Улица Первомайская, 34, корп. 1, конференц-зал, 2 этаж. Тел.: 8 (3452) 389-429, 8 (3452) 389-426.
12:00 - пресс-конференция "2017 год – итоги. 2018 – вызовы". Малый зал заседаний Правительства области. Аккредитованные СМИ.
14:00, 18:00 - открытые коммуникативные сессии с представителями неформального и непрерывного образования, а также общественно-политических проектов. Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Тел. 8-922-395-05-73.
14:30 - торжественная церемония награждения победителей конкурсов "Лучший по профессии – 2017" и "Мой любимый детский доктор – 2017". Администрация Тюмени, улица Первомайская, 20. Аккредитация журналистов по телефону 560-462.
16:00 - "Спортивная элита - 2017". Торжественное подведение итогов областного конкурса. СК "Центральный", улица Орджоникидзе, 60/1.
18:20 - "Губернаторская ёлка". АНО ОДООЦ "Ребячья республика".
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1699 году вышел Указ Петра I о переносе празднования Нового года в России с 1 сентября на 1 января.
В 1879 году Томас Альва Эдисон провёл демонстрацию работы лампы накаливания.
В 1963 году впервые для жителей Западного Берлина разрешён проход через Берлинскую стену для однодневного посещения родственников в ФРГ.
В 1996 году компания NeXT объединилась с Apple Computer, начата разработка Mac OS X.
В 2000 году парламент Великобритании одобрил клонирование, но исключительно в медицинских целях.
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