ДЛЯ ВСЕХ
8:30 - креативная лекция международного проекта CreativeMornings: "Контекст". В качестве спикера в декабре выступит Светлана Захарова — блогер, PR-менеджер и автор первой личной афиши Тюмени #ПланыОтСветланы. "Дом Печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь.
10:00 - 11:00 - мини-ярмарка вакансий. О своем намерении участвовать в мероприятии заявили 13 работодателя, среди вакансий - маляр, штукатур, инженер-электрик, переводчик, арматурщик, плотник, прораб и другие. Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района, улица Республики, 204 "В", корпус 3. Теле.: 27-33-22, 27-36-05.
10:00 - "Старая добрая шарманка". Гастроли Омского драматического театра "Галерка". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
18:00 - открытие выставки молодых художников "Молодость". Выставочный зал тюменского регионального отделения союза художников России, улица Холодильная, 124. Вход на выставку свободный. Телефон для справок: 8-3452-40-20-79.
18:00 - открытая лекция "Уральская биеннале: как большой проект влияет на территорию". Спикер - директор Уральского ГЦСИМ Анна Пьянкова. Музейный комплекс им. Ивана Словцова, Советская, 63. Вход свободный.
18:30 - музыкальная гостиная "Зимняя прогулка". Публика услышит произведения в исполнении Натальи Середа и Натальи Сайфутдиновой (вокал), Павла Андреенко (автор-исполнитель), народного ансамбля русской песни "Сударушка". Ведущая музыкального вечера – Надежда Петрова. Музей "Усадьба Колокольниковых", улица Республики, 20. Подробности здесь.
18:30 - научно-популярная лекция "Оружие нейтралитета" для любителей военной истории. Музей "Дом Машарова", улица Ленина, 24. Вход свободный. Подробности здесь.
19:00 - хор Московского Данилова монастыря. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Последняя попытка". Гастроли Омского драматического театра "Галерка". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:30 - неделя фильмов Уэса Андерсона: "Водная жизнь" (2004). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - заседание Тюменской областной Думы шестого созыва, улица Республики, 52.
10:00 - городской конкурс физкультурной, спортивной работы "Тюмень спортивная – 2017". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1.
14:00 - заседание экспертного совета по импортозамещению: инновационные проекты. 14:30 - пресс-подход директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонида Остроумова. "Западно-Сибирский инновационный центр", улица Республики 142, зал "Сибирь". Контакты для получения пресс-релиза: 8 (3452) 556-557, +7-904-46-33-818, AhmetovaYUP@72to.ru - Юлия Ахметова.
14:00 - заседание постоянной комиссии по градостроительству Тюменской городской думы. Улица Первомайская, 20. Подробности здесь.
15:00 - презентация альбома живописных работ заслуженного художника Российской Федерации Александра Павлова с участием первого заместителя председателя облдумы, руководителя фракции "Единая Россия" в региональном парламенте Андрея Артюхова. ТОНБ, конференц-зал первого этажа, улица Орджоникидзе, 59.
16:00 - пресс-конференция "Электронное образование и другие цифровые проекты в Тюменской области" с участием руководителя департамента информатизации Тюменской области Марии Рудзевич и гендиректора АО "БАРС Груп" Тимура Ахмерова. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел.: (3452) 382-260, 382-262.
16:00 - торжественная церемония награждения победителей конкурса "Книга года – 2017". Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Менделеева, улица Орджоникидзе, 59.
До 16:00 - аккредитация на пресс-конференцию об открытии выставки "Детский музей истории русской открытки". Тел. +7-912-391-59-08.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1900 году опубликовано учение Макса Планка о квантовой механике.
В 1911 году экспедиция Руаля Амундсена впервые достигла Южного полюса.
В 1939 году СССР исключён из состава Лиги Наций из-за зимней войны, или Советско-финской войны 1939—1940 годов.
В 1958 году третья советская антарктическая экспедиция впервые достигла полюса недоступности Антарктиды (463 км от Южного полюса) и основала там временную станцию "Полюс недоступности".
В 1998 году начала своё вещание радиостанция "Наше радио".
В 2004 году открыт Виадук Мийо - самый высокий в мире транспортный мост.
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