декабря

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 12 декабря 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:00 - "Старая добрая шарманка". Гастроли Омского драматического театра "Галерка". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

18:00 - мастер-класс "Сказочный Новый Год - это ..." Офис "Агентства туризма и продвижения Тюменской области", улица Сакко, 30. Необходима регистрация.

19:00 - кастинг на участие в фильме. Лекция от сценариста и режиссера Владимира Мельникова. Для тех, кто всегда хотел попробовать себя в актерском деле. Возможно именно вы подойдете на роль. Предварительная регистрация не нужна - вход свободный. Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1.

19:00 - "Очень опасное мероприятие". Гастроли Омского драматического театра "Галерка". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

19:30 - неделя фильмов Уэса Андерсона: "Бутылочная ракета" (1995). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

10:00, 14:00 - заседания постоянных комиссий Тюменской городской думы. Улица Первомайская, 20. Подробности здесь.

11:00 - конференция "(Не)Спальные районы: комфорт, среда, деятельность". Тюменский технопарк, улица Республики 142. Тел. 8-906-875-55-50 - Лариса Рычкова.

13:00 - торжественное открытие мемориальной доски в честь двух героев социалистического труда В.И. Архипова и П.П. Прокопьева. Улица Республики, 7. Тел. 8 (3452)46-21-32 - Инна Шефер.

14:00 - финальный этап марафона национальных культур "Вместе мы – Россия!" В нем примут участие ученики 7-х классов гимназии № 1. Тюменский государственный институт культуры, улица Республики, 152. Тел.: 55-66-23, 8-922-476-96-46 – Анастасия Блябликова.

14:00 - пресс-показ фильма "Елки новые" (зал №8).  На презентацию фильма приедет актер фильма Даниил Вахрушев. 15:30-16:00 - пресс-конференция с журналистами зал №8, 16:00-16:30  - возможны индивидуальные интервью с актером. ТРЦ "Кристалл", улица Дмитрия Менделеева, 1, 2 этаж. Вход по спискам. Аккредитовать журналистов (не более 4 билетов) можно по тел.: раб. 8(3452) 44-17-30 доб. 123, моб.: 8-922-268-05-74.

15:00 - подведение итогов конкурса социальных проектов "Шагать по жизни здорово". Малый зал (каб.521) ТОД, улица Республики, 52.

16:00 - открытие выставки ультрафиолетовой живописи художника Александра Амелина-Иахина "Преображение". Музей "Усадьба Колокольниковых", улица Республики, 18. Тел. (3452) 46-27-67.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1920 году Лигой наций учрежден Международный суд в Гааге.

В 1937 году войска Японии захватили китайский город Нанкин. Началась нанкинская резня, которая длилась 6 недель и в результате которой было убито, по разным данным, от 150 до 300 тысяч человек.

В 1958 году американскими учеными проведен запуск живого существа в космос с возвращением. На борту ракеты АМ-13 находилась мартышка Гордо, она провела 15 минут в космосе, но вернувшись на Землю, капсула с мартышкой затонула в океане.

В 1967 году в США состоялся успешный запуск космического аппарата "Пионер-8".

В 1971 году в московском кинотеатре "Россия" состоялась премьера кинокомедии "Джентльмены удачи". В советском прокате 1972 года она заняла первое место, собрав 65,2 миллиона зрителей.

В 1989 году создана Либерально-демократическая партия Советского Союза (ЛДПСС) Владимира Жириновского.

В 2003 году в районе города Тикрит (Ирак) арестован Саддам Хусейн. В этот же день в Сальске (Ростовская область) установлен первый в России памятник деятелю Белого движения генералу Маркову.

Теги: музей , Омск , Тюменская городская дума , спектакли , повестка , гастроли , выставка
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