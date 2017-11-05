ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - "Игрушки", 11:00 - "Айболит". Театр кукол, улица Кирова, 36. Билеты здесь.
17:00 - театральный фестиваль "Света и тени": "Приключение рыбки Ниппи". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
19:30 - Неделя фестивального кино: "Клык" (2009), режиссер - Йоргос Лантимос. Fabric bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1924 году первые в СССР магистральные тепловозы (Щэл1 системы инженера Гаккеля и Ээл2 системы инженера Ломоносова) совершили испытательную поездку. В 1931-м делегация из Луганска представила правительству первый паровоз серии "Феликс Дзержинский" — самый мощный и сильный серийный грузовой паровоз в истории СССР, а в
1932 году в этот день завод "Динамо" выпустил первый электровоз советской конструкции — ВЛ19-01.
В 1943 году войска 1-го Украинского фронта под командованием генерала армии Н. Ф. Ватутина в ходе Киевской наступательной операции освободили от гитлеровских войск Киев.
В 1957 году в Ленинграде на Марсовом поле зажгли первый в стране Вечный огонь. В этот же день в Тюмени открыли памятник борцам революции в Пионерском саду (ныне площадь Борцов революции).
В 1991 году Указом Президента РСФСР прекращена деятельность КПСС и КП РСФСР.
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