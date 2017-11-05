6
ноября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 05 ноября 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:30, 12:00 - "Игрушки", 11:00 - "Айболит". Театр кукол, улица Кирова, 36. Билеты здесь.

17:00 - театральный фестиваль "Света и тени": "Приключение рыбки Ниппи". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

19:30 - Неделя фестивального кино: "Клык" (2009), режиссер -  Йоргос Лантимос. Fabric bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1924 году первые в СССР магистральные тепловозы (Щэл1 системы инженера Гаккеля и Ээл2 системы инженера Ломоносова) совершили испытательную поездку. В 1931-м делегация из Луганска представила правительству первый паровоз серии "Феликс Дзержинский" — самый мощный и сильный серийный грузовой паровоз в истории СССР, а в

1932 году в этот день завод "Динамо" выпустил первый электровоз советской конструкции — ВЛ19-01.

В 1943 году войска 1-го Украинского фронта под командованием генерала армии Н. Ф. Ватутина в ходе Киевской наступательной операции освободили от гитлеровских войск Киев.

В 1957 году в Ленинграде на Марсовом поле зажгли первый в стране Вечный огонь. В этот же день в Тюмени открыли памятник борцам революции в Пионерском саду (ныне площадь Борцов революции).

В 1991 году Указом Президента РСФСР прекращена деятельность КПСС и КП РСФСР.

Теги: повестка
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

По вопросам размещения информации в рубрике «Повестка дня»
обращайтесь по адресу e-mail: sp@newsprom.ru

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2017