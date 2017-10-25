26
октября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 25 октября 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:00, 12:0 - "Стихтакль", 19:00 - "Трамвай "Желание"". Спектакли в рамках программы поддержки межрегиональных гастрольных проектов Гастроли Серовского театра драмы имени А.П. Чехова. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А.

11:00, 14:00 - "Бременские музыканты" (Омск). Театр кукол, улица Кирова, 36. Билеты здесь.

19:00 -  "Жизнь, как чудо". Оркестр балканской музыки "Эксиладос" (Exilados), музыка из кинофильмов Эмира Кустурицы, популярные народные мелодии. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Пикник" (подробности, билеты здесь), 20:00 - хореографический спектакль Театра Дмитрия Ефимова "Парфюмер". Драмтеатр, улица Республики, 129.

19:30 - SHNIT Cinemas: Фестиваль короткометражного кино. Fabric Lab, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

10:00 - заседание Тюменской городской Думы, улица Первомайская, 20.

10:00 - пресс-конференция "Региональный чемпионат "Абилимпикс". Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81. Контактный телефон: 8 (3452) 55-61-19, 8-919-953-80-58 - Оксана Белова, пресс-секретарь департамента труда и занятости населения Тюменской области.

13:00 - пресс-конференция, посвященная обменным гастролям Омского государственного театра куклы, актера, маски "Арлекин" и Тюменского театра кукол. Спикеры: Дубков Станислав Маркович – директор Омского театра "Арлекин", актеры театра "Арлекин". Театр кукол, 2 этаж, улица Кирова, 36.  Аккредитация по тел: 8-922-266-22-43.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1861 году немецкий изобретатель Филипп Рейс во Франкфурте продемонстрировал своё изобретение, которое он назвал телефоном.

В 1900 году в Нью-Йорке открыта первая линия метрополитена.

В 1938 году фирма "DuPont" разработала новый синтетический материал — нейлон.

В 1990 году указом президента СССР М. С. Горбачёва введён коммерческий курс рубля к иностранным валютам.

В 1999 году по предложению английского премьер-министра Тони Блэра лорды, заседающие в верхней палате парламента по праву рождения, проголосовали за отмену этого права, уничтожив тем самым одну из основ британского парламентаризма — право лордов на наследование кресла, существовавшее почти 800 лет.

В 2002 году штурм Театрального центра на Дубровке в Москве для освобождения заложников, день смерти 128 зрителей мюзикла "Норд-Ост".

Теги: повестка
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