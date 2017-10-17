ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00 - "Золотой петушок". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
18:30 - мастер-класс Максима Батырева "АНТИпрожигатели жизни". Тюменский технопарк, улица Республики, 142. Участие бесплатно, нужна регистрация.
11:30 - открытие первенства города Тюмени по фигурному катанию на коньках (соревнования с 8:00 до 20:00). Каток "Прибой", проезд Борцов Октября, 2а, корпус 1. Вход свободный.
19:00 - эпатажная поэтесса Рунета Сола Монова. Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Варшавская мелодия". В ролях - заслуженная артистка России Нонна Гришаева, Егор Бероев. ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Ромео & Джульетта". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Jane Air. "Дом Печати", улица П. Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
19:00 - чемпионат Высшей хоккейной лиги. Матч ХК "Рубин" - "Ижсталь". Дворец спорта, улица Розы Люксембург, 12 (журналистам тел. 8-912-921-64-44 - Наталья Потанина, PR-менеджер ХК "Рубин").
19:30 - неделя фильмов по Стивену Кингу: "Кэрри" (1976). Fabric Bar, улица Молодежная 74/4. Подробности здесь.
19:00 – "Лебединое озеро" – балет, который больше века входит в сокровищницу мирового искусства.Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
20:00 - фестиваль американского кино AMFEST: "Приключения медведя Бригсби" (английский язык, русские субтитры). "Синема Парк", ТРЦ "Гудвин", улица Максима Горького, 70. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
До 9:00 - аккредитация на пресс-тур в Омутинский район (рабочая поездка Общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области: посещение замещающих семей в домашней обстановке, Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних с. Омутинское 19.10.17). Телефоны: 50-21-70, 8-906- 827-32-35 - Лариса Спицына.
17:00 – открытие выставки фотографий участников конкурса "МирТ", награждение победителей. Информационно-библиотечный центр ТюмГУ. Ответственная за организацию и проведение конкурса и выставки - Наталья Вячеславовна Котельникова: +7 (982) 971-80-66, е-mail: nata.kotelnikova.1996@mail.ru
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1812 году состоялся Тарутинский бой периода Отечественной войны 1812. Русская армия впервые после Бородинского сражения одерживает победу.
Второе сражение под Полоцком.
В 1867 году Аляска переходит от России США.
В 1896 году в "Нью-Йорк Джорнел" появились первые комиксы.
В 1921 году издан декрет об образовании Крымской автономии в составе России. В 1945 году автономия была преобразована в Крымскую область, а в 1954 году передана в состав Украины. Автономия восстановлена в 1991 году.
В 1922 году основана британская радиовещательная корпорация "BBC".
В 1924 году Совнарком принял декрет об обязательных прививках против оспы.
В 1942 году нацистами уничтожено Брестское гетто. Спустя два года, в 1944 году, в этот же день советские войска вступили в Чехословакию.
В 1967 году советский космический аппарат "Венера-4" успешно вошел в атмосферу и начал её изучение Венеры. Таким образом, впервые космический аппарат достиг другой планеты, но был раздавлен атмосферой ещё до посадки на поверхность.
В 2011 году Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия, Молдавия и Таджикистан подписали Договор о зоне свободной торговли в СНГ.
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