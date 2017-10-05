ДЛЯ ВСЕХ
Кинофестиваль "Ноль Плюс":
10.00 - программы "Коротко о важном": игровое кино, мультипликация, документальные короткометражки; 11:30 — "Космос: фантастика и реальность"; 13:00 — "Помощь друзей"; 15:00 — "В поисках приключений"; 16:30 - "Семейная забота". 18:00 — полтометраж, х/ф "Байкальские каникулы — 2"; 20:00 — х/ф "Честное пионерское — 3", последних два фильма представляют члены творческих команд. МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. 19:00 — спецпоказ "Сказ о Петре и Февронии". Технопарк, улица Республики, 142. Подробнее здесь.
11:00 - "Золотой петушок". Театр кукол, улица Крова, 36. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Старший сын". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - шоу братьев Сафроновых "Молния". ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:30 - неделя фильмов Даррена Аронофски: "Фонтан" (2006). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
21:00 - Концерт Наргиз. Ресторан "Максимилианс", улица 50 Лет Октября, 8Б. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
С 10:00 - социологический форум "Динамика социальной трансформации российского общества: региональные аспекты". 10:00 – 13:00 – пленарное заседание (Большой зал Тюменской областной Думы); 14:00 – 17:00 – работа секций, круглых столов; 17:00 – 18:00 – пленарное заседание, принятие резолюции. Большой зал облдмы, улица Республики, 52.
14:00 — пресс-конференция "Лицензирование недр в Тюменской области: привлечение бизнеса в сферу недропользования" с участием начальника управления недропользования департамента недропользования и экологии Тюменской области Антона Климовича. Аккредитация по тел. +7-922-397-67-43.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1991 году в СССР подписал первое соглашение о сотрудничестве с Международным валютным фондом.
В 1993 году Борис Ельцин запретил в России деятельность оппозиционных партий и газет.
В 2002 году американский суд приговорил российского хакера Василия Горшкова к трём годам лишения свободы. Кроме того, программист должен возместить убытки, нанесённые компаниям в США, в размере примерно семисот тысяч долларов.
В 2008 году Израиль передал России Сергиево подворье в центре Иерусалима.
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