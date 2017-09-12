12
сентября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

19:00 11 сентября 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

11:00 - познавательная программа "Календарь". ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.

18:30 - первый мастер-класс от Фонда развития интернет-инициатив Дмитрия Беговатова: "Отверженные, или История целеустремленного стартапа". Тюменский технопарк, конференц-зал "Контакт". Для журналистов тел. 8-912-386-70-01 -  Екатерина Фролова, исполнительный директор Фонда общественной дипломатии "Диалог". 

20:00 - неделя фильмов Братьев Коэн: "Большой Лебовски" (1998). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

Аккредитация на Всероссийский форум "Электронное правительство — современный механизм управления регионом" и выставку "ИНФОТЕХ-2017". Участие в форуме планируют представители 17 российских регионов и разных стран. Регистрация здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1715 году Пётр I издал указ, запрещавший жителям столицы подбивать сапоги и башмаки скобами и гвоздями. Это было сделано с целью сбережения деревянного покрытия санкт-петербургских улиц. В указе говорилось: "А ежели у кого с таким подбоем явятся сапоги или башмаки, и те жестоко будут штрафованы, а купеческие люди, которые такие скобы и гвозди держать будут, сосланы будут на каторгу; а имение их взято будет".

В 1799 году Шейх Дербента (Азербайджан) Али-хан принят в русское подданство.

В 1817 году в присутствии императора Александра I в Митаве (ныне Елгава) торжественно объявлено об освобождении крестьян в Курляндии.

В 1940 году найдены наскальные рисунки в пещере Ласко, Франция.

В 1959 году состоялся запуск советской межпланетной станции "Луна-2".

Теги: повестка
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