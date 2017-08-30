31
августа

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 30 августа 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

 11:00-20:00 - единый день открытых дверей в муниципальных поликлиниках Тюмени. Подробности здесь.

18:00 - презентация "Путешествие в страну мечты — это легко!" Как отправиться на Бали, потратив всего 70 000 рублей вместо 150 000 - на эти  и другие вопросы ответят Отчаянная путешественница Ирина Ангел и директор праздничного агентства "Праздник души" Кристина Горбунова. Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.

19:00 - дискуссионный Бар в "Спасской": "Все, что вы хотели узнать про евреев, но стеснялись спросить!" Ресторан "Дягилев", Ленина, 2а. Предварительная регистрация, подробности здесь.

20:00 - неделя фильмов Тима Бертона: "Сонная Лощина" (1999). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

10:00 - бизнес-завтрак для участников "Тюменской марки". Ресторан "Счастье", улица Республики, 65. После завтрака состоится брифинг с директором департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Сергеем Толстых, на котором вы сможете задать ему вопросы, касающиеся "Тюменской марки". Вопросы по участию - по почте Vasileva.tmn@gmail.com или по телефону 8-909-742-33-39, Юлия Васильева.

11:30 - награждение победителей конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования загородных оздоровительных организаций "Педагог ДОбра". Областной детский центр "Ребячья республика", 38 км Салаирского тракта. Тел. 8-929 269 02 75, 8-932-322-81-15, Татьяна Никонорова.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1827 году император Николай I издал рескрипт о том, что крепостные крестьяне и дворовые люди не должны обучаться в заведениях выше приходских и уездных училищ.

В 1892 году Павел Третьяков предложил Московской городской думе передать в дар городу созданную им художественную галерею.

В 1907 году Англия, Россия и Франция сформировали военно-политический союз (Антанта), созданный в противовес "Тройственному союзу" (A-Entente).

В 1925 году в СССР принят декрет о введении всеобщего начального обучения.

В 1939 году завершился советско-японский вооружённый конфликт в районе реки Халхин-Гол. В этот же день  произошло инсценированное нападение на немецкую радиостанцию в Глейвице, послужившее предлогом для нападения вермахта на Польшу, следствием чего стало начало Второй мировой войны.

В 1947 году состоялся первый полёт сельскохозяйственного самолёта СХА — прототипа многоцелевого самолёта Ан-2. Спустя тридцать лет, в 1977 году, в этот день впервые вздлетел реактивный транспортный самолёт укороченного взлёта и посадки "Ан-72".

В 1966 году в Нью-Йорке начался первый шахматный турнир между компьютерами. За три года до этого состоялся матч между советскими и американскими электронными шахматистами, в котором победила советская сторона. В 1974 году уже прошёл первый чемпионат мира, в котором победу также одержала советская программа "Каисса".

В 1993 году в Москве открылся первый российский авиационно-космический салон.

В 1994 году завершён вывод российских войск из Германии.

В 1997 году в автокатастрофе в Париже погибла принцесса Уэльская Диана.

В 1999 году в Москве на Манежной площади произошёл взрыв. Спустя пять лет, в 2004-м, в этот же день произошёл теракт у входа на станцию метро "Рижская".

В 2016 году Сенат Бразилии из-за причастности к коррупционному скандалу отстранил от должности президента Дилму Русеф.

Теги: повестка
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

По вопросам размещения информации в рубрике «Повестка дня»
обращайтесь по адресу e-mail: sp@newsprom.ru

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2017