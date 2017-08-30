ДЛЯ ВСЕХ
11:00-20:00 - единый день открытых дверей в муниципальных поликлиниках Тюмени. Подробности здесь.
18:00 - презентация "Путешествие в страну мечты — это легко!" Как отправиться на Бали, потратив всего 70 000 рублей вместо 150 000 - на эти и другие вопросы ответят Отчаянная путешественница Ирина Ангел и директор праздничного агентства "Праздник души" Кристина Горбунова. Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
19:00 - дискуссионный Бар в "Спасской": "Все, что вы хотели узнать про евреев, но стеснялись спросить!" Ресторан "Дягилев", Ленина, 2а. Предварительная регистрация, подробности здесь.
20:00 - неделя фильмов Тима Бертона: "Сонная Лощина" (1999). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - бизнес-завтрак для участников "Тюменской марки". Ресторан "Счастье", улица Республики, 65. После завтрака состоится брифинг с директором департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Сергеем Толстых, на котором вы сможете задать ему вопросы, касающиеся "Тюменской марки". Вопросы по участию - по почте Vasileva.tmn@gmail.com или по телефону 8-909-742-33-39, Юлия Васильева.
11:30 - награждение победителей конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования загородных оздоровительных организаций "Педагог ДОбра". Областной детский центр "Ребячья республика", 38 км Салаирского тракта. Тел. 8-929 269 02 75, 8-932-322-81-15, Татьяна Никонорова.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1827 году император Николай I издал рескрипт о том, что крепостные крестьяне и дворовые люди не должны обучаться в заведениях выше приходских и уездных училищ.
В 1892 году Павел Третьяков предложил Московской городской думе передать в дар городу созданную им художественную галерею.
В 1907 году Англия, Россия и Франция сформировали военно-политический союз (Антанта), созданный в противовес "Тройственному союзу" (A-Entente).
В 1925 году в СССР принят декрет о введении всеобщего начального обучения.
В 1939 году завершился советско-японский вооружённый конфликт в районе реки Халхин-Гол. В этот же день произошло инсценированное нападение на немецкую радиостанцию в Глейвице, послужившее предлогом для нападения вермахта на Польшу, следствием чего стало начало Второй мировой войны.
В 1947 году состоялся первый полёт сельскохозяйственного самолёта СХА — прототипа многоцелевого самолёта Ан-2. Спустя тридцать лет, в 1977 году, в этот день впервые вздлетел реактивный транспортный самолёт укороченного взлёта и посадки "Ан-72".
В 1966 году в Нью-Йорке начался первый шахматный турнир между компьютерами. За три года до этого состоялся матч между советскими и американскими электронными шахматистами, в котором победила советская сторона. В 1974 году уже прошёл первый чемпионат мира, в котором победу также одержала советская программа "Каисса".
В 1993 году в Москве открылся первый российский авиационно-космический салон.
В 1994 году завершён вывод российских войск из Германии.
В 1997 году в автокатастрофе в Париже погибла принцесса Уэльская Диана.
В 1999 году в Москве на Манежной площади произошёл взрыв. Спустя пять лет, в 2004-м, в этот же день произошёл теракт у входа на станцию метро "Рижская".
В 2016 году Сенат Бразилии из-за причастности к коррупционному скандалу отстранил от должности президента Дилму Русеф.
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