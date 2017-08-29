ДЛЯ ВСЕХ
17:30 - открытие фотовыставки "Подводный мир - экология и красота". Деловой центр "Вернисаж", улица Ямская, 87А. Подробности здесь.
20:00 - неделя фильмов Тима Бертона: "Суини Тодд, демон парикмахер с Флит-стрит" (2007). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - пресс-конференция "Результаты оперативной деятельности за прошедшие 7 месяцев. Состояние детской преступности в городе (в том числе за летний период), а также готовность к новому образовательному сезону" с участием начальника УМВД России по Тюмени Петра Вагина. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Аккредитация по телефонам: (3452) 75-21-60, 59-52-47, +7-922-397-67-43.
11:30 - пресс-конференция "Психологическое обеспечение сотрудников и спецконтингента в учреждениях уголовно-исполнительной системы Тюменской области". Участники: заместитель начальника УФСИН России по Тюменской области Андрей Черунов, начальник психологической службы УФСИН Наталья Прокопенко. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Аккредитация по телефонам: (3452) 75-21-60, 59-52-47, +7-922-397-67-43.
13:00 - пресс-конференция "Использование земельных участков на праве ограниченного пользования". Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Аккредитация по телефонам: (3452) 75-21-60, 59-52-47, +7-922-397-67-43.
18:20 - открытая дискуссия "Какими должны быть СМИ в России и Тюменской области", улица Дзержинского, 23. В качестве экспертов Артур Галиев, Мстислав Письменков, Никита Барбара и Игорь Самойлик.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1873 году открыта Земля Франца-Иосифа.
В 1901 году Хьюберт Сесил Бут запатентовал электрический пылесос.
в 1940 году в СССР испытывается первый советский паровоз без топки.
В 1943 году Советская армия освободила от немецко-фашистских захватчиков Таганрог. Завершено освобождение Ростовской области. Спустя год в этот же день наша армия вступила в Бухарест.
В 1963 году, чтобы уменьшить риск случайной ядерной войны, между Москвой и Вашингтоном установлена "горячая линия".
В 1991 году объявлено о деполитизации КГБ СССР.
В 2002 году под Хабаровском был открыт уникальный по своей протяжённости мост через Амурскую протоку. Его длина — 750 метров. Это единственное подобное сооружение в России. Мост был построен в рекордные сроки — всего за месяц.
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