ДЛЯ ВСЕХ
09:00 - Божественная литургия в Знаменском кафедральном соборе в день празднования образа Спаса Нерукотворного, которую возглавит митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. 11:00 - Крестный ход от Знаменского собора до Спасской церкви и обратно, 13:00 - концерт духовной музыки в ДК "Пионер". Вход свободный.
17:00 - праздник "Школьные годы чудесные". Сквер Нефтяников, улица Профсоюзная, 92. Мероприятие проводится в преддверии Дня знаний и Дня учителя. На праздник приглашены дети и учителя-ветераны.
20:00 - неделя фильмов Тима Бертона: "Эд Вуд" (1994). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 – пресс-конференция "Профилактика особо опасных заболеваний, общих для человека и животных в Тюменской области. Африканская чума свиней". Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Аккредитация по телефонам: (3452) 75-21-60, 59-52-47, +7-922-397-67-43.
12.00 – открытие фотовыставки "Реализация региональной программы газификации 2014-2017" с участием и. о. председателя областного парламента Андрея Артюхова. Фойе Большого зала облдумы.
16:30 - открытие обновленной футбольной площадки. Комсомольский сквер.
Первый в Тюмени городской блогер-квест в рамках проекта "Культурица". Участвовать в нём будут пять известных тюменских блогеров: Светлана Захарова, Софья Клеймёнова, Иван Крылов, Артём Мотелика и Саид Магомедов. Подробности по тел. 8-922-395-05-73.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1897 году в Базеле, на I Всемирном сионистском конгрессе, проходившем с 29 по 31 августа, по инициативе Теодора Герцля, была создана Всемирная сионистская организация, принявшая звезду Давида официальной эмблемой.
В 1912 году в Москве открыта панорама Франца Рубо "Бородинская битва".
В 1938 году в СССР введено заочное обучение в вузах.
В 1949 году состоялось испытание первой советской атомной бомбы в Семипалатинске. В 1991 году в этот же день Семипалатинский ядерный полигон был закрыт.
В 1957 году сформированы пять отдельных батальонов специального назначения (спецназ), подчинявшихся командующим военных округов и групп войск.
В 1964 году реабилитированы немцы Поволжья.
В 2009 году 64-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по инициативе Казахстана провозгласила 29 августа в качестве Международного дня действий против ядерных испытаний.
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