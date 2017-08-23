ДЛЯ ВСЕХ
18:30 - Королевский цирк Гии Эрадзе. Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
19:00 - комедия "Он, она, окно, покойник". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
20:00 - Неделя фильмов Квентина Тарантино: "Бесславные ублюдки" (2009). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
21:00 - певец воронежского неореализма Руслан Белый со своими шутками. Ресторан "Максимилианс", улица 50 Лет Октября, 8Б. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
08:00 - пресс-тур на съемочную площадку фильма "Тобол" на Алемасовой горе, круглый стол, посвященный развитию отечественного кинематографа и проведению Дня российского кино в Тюменской области. Тел. 8-919-929-04-91, e-mail: StarokorovaEA@72to.ru
12:00 - официальное открытие "модного пространства" для женщин 55+ и знакомство участников проекта Школы имиджа и стиля "Элегантный возраст". Улица Пермякова, 7Б, третий этаж. Тел. 50-21-70.
11:00 - торжественная церемония открытия акции по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. Железнодорожный вокзал, зал ожидания.
14:15 - торжественная церемония, посвященная 73-годовщине со дня образования УМВД России по Тюменской области: церемония Присяги сотрудника органов внутренних дел, вручение табельного оружия вновь принятым сотрудникам в ряды Тюменской полиции, возложение к памятному знаку цветов. Улица Водопроводная 38, возле Мемориала памяти погибшим сотрудникам. Тел. +7-912-396-69-48 - Мария Новопашина.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1853 году американцем Джорджем Крамом изобретены картофельные чипсы, а в 1869 году в этот день была запатентована первая вафельница.
В 1904 году в России отменены телесные наказания.
В 1917 году США заявили о предоставлении Временному правительству России займа в 100 млн долларов.
В 1944 году победоносно завершилась Жебрияны-Вилковская десантная операция. Умелые действия 2 десантных групп общей численностью 800 человек вывел из строя порядка 7500 (6500 сдалось в плен) немецко-румынских солдат.
В 1950 году проведена операция "Волшебный ковёр" по переселению 45 тысяч евреев из Йемена в Израиль.
В 1991 году Михаил Горбачёв объявил о сложении с себя полномочий генерального секретаря ЦК КПСС и призвал ЦК к самороспуску. В этот же день Украина провозгласила свою независимость.
В 1995 году вышла операционная система Windows 95.
В 2004 году в результате терактов потерпели катастрофу самолёты Ту-154Б-2 и Ту-134А-3.
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