ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - "Как уехать в Таиланд на ПМЖ". Тайм-кафе "Пятый угол", улица Республики, 5а. Подробности здесь.
20:00 - Неделя фильмов Квентина Тарантино: "Бешеные псы" (1992). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 – пресс-конференция "О мерах поддержки занятости населения, применяемых в 2017 году в Тюменской области" с участием начальника управления по взаимодействию с подведомственными учреждениями
департамента труда и занятости населения Тюменской области Сергея Гайдаржи. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 1. Аккредитация по телефонам: (3452) 38-22-60, 59-52-47, +7-922-397-67-43.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1902 году основан "Кадиллак", отделение концерна "Дженерал Моторс" по выпуску легковых автомобилей класса "люкс". Звучное название дано в память об Антуане да Ла Мотт Кадиллаке, основателе города Детройта.
В 1914 году Ян Нагурский вместе с механиком Е. Кузнецовым на гидросамолёте совершил первый в Арктике полёт вдоль западного побережья Новой Земли.
В 1932 году в Венеции состоялся первый международный кинофестиваль.
В 1943 году в СССР было принято Постановление СНК и ЦК РКП(б) № 901 об образовании девяти суворовских и нахимовских военных училищ "типа старых кадетских корпусов, по 500 человек в каждом, всего 4500 человек со сроком обучения 7 лет, с закрытым пансионом для воспитанников".
В 1957 году первый успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 конструкции С.П. Королёва с двигателями В.П. Глушко.
В 1981 году учёные впервые сообщили об угрозе глобального потепления на Земле.
В 1991 году - крах ГКЧП.
В 2002 году в пустыне на севере штата Аризона прошли успешные испытания прототипов марсохода "Spirit".
В 2006 году началась регистрация доменных имён в новом домене общего пользования .mobi, предназначенном для мобильных устройств.
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