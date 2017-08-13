ДЛЯ ВСЕХ
10:00-13:00 - Парад детей. Бесплатные мастер-классы, выступления юных певцов и танцоров. Комсомольский сквер. Подробности здесь.
10:30, 12:00 - спектакль "Игрушки". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
15:00 - Королевский цирк Гии Эрадзе. Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
19:00 - перформанс "Здесь и Сейчас". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности здесь.
Праздничные программы в честь Дня области, 12:00 - "Земля сибирская", Загородный сад; 13:00 - "Черная жемчужина России", сквер "Казачьи луга".
Мероприятия музейного комплекса имени Ивана Словцова:
12:00 - костюмированная пешеходная экскурсия "Прогулки по тюменской набережной". Запись по телефонам: 8 (3452) 464-161, 461-159.
12:00, 14:00 и 16:00 - семейное мероприятие "Забытая забава детства" в музее "Дом Машарова". Запись по телефону: 8 (3452) 461-310.
13:00 – пленэр на территории Археологического музея-заповедника на оз. Андреевском. Мастер-класс по изобразительному искусству проведет ненецкий художник Леонид Лар; экскурсия "Тропой предков" по окрестностям Андреевского озера. Запись по телефону: 8 (3452) 766-767.
Спортивные мероприятия:
8:00 - финальные соревнования по скалолазанию VIII летней спартакиады учащихся России. Легкоатлетический манеж.
10:00 - чемпионат и первенство России по триатлону. Эстафетные гонки команд. ОЦЗВС "Жемчужина Сибири", 45 км автодороги Богандинский-Червишево-Чаплык.
18:00 - Мастер-класс Исмаила Силлаха по боксу. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1912 году французский врач Г. Один объявил о том, что он первым в мире выделил вирус рака.
В 1913 году в английском Шеффилде выплавили первую нержавеющую сталь.
В 1941 году румыно-немецкие войска вышли к Чёрному морю восточнее Одессы и полностью блокировали Одессу с суши.
В 1945 году всемирный сионистский конгресс потребовал разрешить въезд в Палестину миллиону евреев. Спустя год в этот же день из страны незаконных еврейских иммигрантов начали депортировать на Кипр.
В 1961 году Германская Демократическая республика закрыла границу между Западным и Восточным Берлином.
В 2002 году хирург Ренат Акчурин представил в Москве уникальный прибор, который позволяет проводить сложнейшие операции на сердце без его остановки.
В 2007 году произошла авария поезда "Невский экспресс" сообщением Москва — Санкт-Петербург в районе Малой Вишеры, по причине подрыва на путях самодельного взрывного устройства.
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