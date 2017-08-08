ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - комедия "Двое в лифте, не считая текилы". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
20:00 - квартет Юлии Перминовой. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - пресс-конференция "Безопасность горожан в вопросе профилактики клещевого энцефалита и других заболеваний, передаваемых клещами". Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Аккредитация по тел.: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43, е-mail: manager@t-l.ru
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1803 году прошла первая демонстрация парохода, изобретённого Робертом Фултоном.
В 1859 году американец Натан Эймс (Nathan Ames) запатентовал эскалатор.
В 1920 году британские организации рабочих объявили о намерении начать всеобщую забастовку, если Англия объявит войну России.
В 1942 году состоялось знаменитое исполнение Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича в осаждённом Ленинграде.
В 1945 году, спустя три дня после атомной бомбардировки Хиросимы, американцы сбросили вторую атомную бомбу, названную "Толстяк", на Японию, разрушив часть Нагасаки. Погибло 74 тысячи человек.
В 1974 году в результате политического скандала Ричард Никсон подал в отставку с поста президента США. Он стал первым президентом, вынужденным так поступить.
В 1990 году президент СССР Михаил Горбачёв подписал указ об образовании Фонда государственного имущества, задачей которой является "разработка и реализация программы преобразования государственных предприятий в акционерные общества и предприятия, основанные на иных формах собственности с одновременным осуществлением демонополизации производства". В этот же день зарегистрирована радиостанция "Эхо Москвы".
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