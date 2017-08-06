ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - концерт в память о Михаиле Горшеневе - лидере панк-группы "Король и шут". FreeDom club, улица Ленина, 4. Подробности здесь.
20:00 - неделя фильмов Стэнли Кубрика: "Цельнометаллическая оболочка" (1987). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
09:00 - старт первого в истории Тюмени online реалити-шоу "Жажда". Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1714 году экспедиция Ивана Бухольца вышла из Тобольска для освоения Сибири (этой экспедицией позже был основан Омск).
В 1803 году в путешествие отправилась первая русская кругосветная экспедиция. Шлюпом "Надежда" командовал Иван Фёдорович Крузенштерн, а "Невой" — Юрий Фёдорович Лисянский.
В 1817 году начала действовать Нижегородская ярмарка. Дюма-отец специально приехал увидеть эту достопримечательность экзотической страны. Ярмарка процветала почти сто лет и не имела себе подобных ни в России, ни в Западной Европе. В путеводителе говорилось: "Подобно Ливерпулю, Гамбургу, Лондону, Парижу, Петербургу Нижний в торговом отношении уже давно сделался всемирно-историческим пунктом".
В 1932 году в СССР за кражу государственной и коллективной собственности в крупных размерах введена смертная казнь — "закон о трёх колосках" (знаменитый "указ семь-восемь").
В 1944 году запущен первый американский программируемый компьютер "Марк I".
В 1976 году после 11-месячного перелёта космический аппарат Viking 2 вышел на орбиту планеты Марс.
В 1983 году принято постановление ЦК КПСС и СМ СССР "Об укреплении социалистической трудовой дисциплины", предусматривавшее наказания за выпуск брака, прогулы и опоздания на работу, пьянство на рабочем месте.
В 1999 году — вторжение боевиков в Дагестан, начало Второй чеченской войны.
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