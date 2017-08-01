2
августа

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 01 августа 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

18:30 - тренинг "Мое будущее" проведет Светлана Луценко – профессиональный психолог (раскрытие личностных качеств, индивидуализация и внутренние ресурсы. Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.

19:00 - женский тренинг "Сказки для взрослых". Тайм-кафе "Пятый угол", улица Республики, 4. Запись по тел. 46-84-09. Подробности здесь.

19:30 - тренинг "Секреты саморегуляции и уникальная техника "Огненный цветок" проведет Владимир Васильев – психотерапевт, НЛП-практик, психолог, профессиональный переговорщик, резонансный терапевт. Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.

20:00 - неделя фильмов Дэвида Линча в Fabric Bar: "Дикие сердцем" (1990). Улица Молодежная, 74/4, второй этаж. Подробности здесь.

20:00 - музыкальный вечер с участием Андрея Секисова и Карины Севдуллаевой: музыка собственного сочинения + обработки. Арт-пространство "Квадрат", улица Герцена, 82/1. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

10:20 - выезд на дороги, ремонтируемые в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" с представителями ГУС. Аккредитация по тел.: 49-01-22, 8-982-940-97-17, Ольга Крюкова.

11:00  - пресс-конференция "О введении электронных больничных". Участники: и.о. управляющего отделением ФСС по Тюменской области Снежана Чистякова, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Ирина Белоносова, начальник управления лицензирования, лекарственного обеспечения и информатизации здравоохранения департамента здравоохранения Тюменской области Алексей Немков, заместитель глав врача по   поликлиники № 6 Мигран Мартиросян, заместитель главврача по организационно-методической работе поликлиники № 5 Елена Никитина. "Дом журналистов", улица П. Осипенко, 81. Аккредитация по телефонам: (3452) 38-22-60, 59-52-47, +7-922-397-67-43.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1377 году объединенное русское войско под предводительством князя Ивана Дмитриевича разбито ордынским войском под предводительством царевича Араб-шаха Музаффара в Битве на реке Пьяне.

В 1727 году русский император Пётр II издал указ о восстановлении выборной должности гетмана Малороссии, но при этом указывалось, что гетманом должен быть избран Даниил Апостол.

В 1812 году в Одессе началась эпидемия чумы, от которой скончался каждый 9-й житель города.

В 1909 году на вооружение армии США принят первый военный самолёт, построенный братьями Райт.

В 1930 году в СССР на учениях Московского военного округа, на окраине города Воронежа впервые высажен воздушный десант. Впоследствии этот день стал отмечаться в СССР, а теперь в России, как День воздушно-десантных войск. Первых десантников было 12 человек.

В 1933 году открыт Беломорско-Балтийский канал имени Сталина.

В 1996 году в России приведен в исполнение последний смертный приговор. В этот день был расстрелян убийца 11 подростков Сергей Головкин.

В 2007 году на глубоководных обитаемых аппаратах Мир впервые в мире было достигнуто дно Северного Ледовитого океана на Северном полюсе, где был размещён Российский флаг и капсула с посланием будущим поколениям.

Теги: фильм , ремонт дороги , тренинг , пресс-конференции , повестка , история
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

По вопросам размещения информации в рубрике «Повестка дня»
обращайтесь по адресу e-mail: sp@newsprom.ru

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2017