ДЛЯ ВСЕХ
18:30 - тренинг "Мое будущее" проведет Светлана Луценко – профессиональный психолог (раскрытие личностных качеств, индивидуализация и внутренние ресурсы. Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
19:00 - женский тренинг "Сказки для взрослых". Тайм-кафе "Пятый угол", улица Республики, 4. Запись по тел. 46-84-09. Подробности здесь.
19:30 - тренинг "Секреты саморегуляции и уникальная техника "Огненный цветок" проведет Владимир Васильев – психотерапевт, НЛП-практик, психолог, профессиональный переговорщик, резонансный терапевт. Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
20:00 - неделя фильмов Дэвида Линча в Fabric Bar: "Дикие сердцем" (1990). Улица Молодежная, 74/4, второй этаж. Подробности здесь.
20:00 - музыкальный вечер с участием Андрея Секисова и Карины Севдуллаевой: музыка собственного сочинения + обработки. Арт-пространство "Квадрат", улица Герцена, 82/1. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:20 - выезд на дороги, ремонтируемые в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" с представителями ГУС. Аккредитация по тел.: 49-01-22, 8-982-940-97-17, Ольга Крюкова.
11:00 - пресс-конференция "О введении электронных больничных". Участники: и.о. управляющего отделением ФСС по Тюменской области Снежана Чистякова, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Ирина Белоносова, начальник управления лицензирования, лекарственного обеспечения и информатизации здравоохранения департамента здравоохранения Тюменской области Алексей Немков, заместитель глав врача по поликлиники № 6 Мигран Мартиросян, заместитель главврача по организационно-методической работе поликлиники № 5 Елена Никитина. "Дом журналистов", улица П. Осипенко, 81. Аккредитация по телефонам: (3452) 38-22-60, 59-52-47, +7-922-397-67-43.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1377 году объединенное русское войско под предводительством князя Ивана Дмитриевича разбито ордынским войском под предводительством царевича Араб-шаха Музаффара в Битве на реке Пьяне.
В 1727 году русский император Пётр II издал указ о восстановлении выборной должности гетмана Малороссии, но при этом указывалось, что гетманом должен быть избран Даниил Апостол.
В 1812 году в Одессе началась эпидемия чумы, от которой скончался каждый 9-й житель города.
В 1909 году на вооружение армии США принят первый военный самолёт, построенный братьями Райт.
В 1930 году в СССР на учениях Московского военного округа, на окраине города Воронежа впервые высажен воздушный десант. Впоследствии этот день стал отмечаться в СССР, а теперь в России, как День воздушно-десантных войск. Первых десантников было 12 человек.
В 1933 году открыт Беломорско-Балтийский канал имени Сталина.
В 1996 году в России приведен в исполнение последний смертный приговор. В этот день был расстрелян убийца 11 подростков Сергей Головкин.
В 2007 году на глубоководных обитаемых аппаратах Мир впервые в мире было достигнуто дно Северного Ледовитого океана на Северном полюсе, где был размещён Российский флаг и капсула с посланием будущим поколениям.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru