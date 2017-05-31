ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00 - "Минута славы". Театр кукол, улица Кирова, 36. Билеты здесь.
11:00 - спектакль "Царевна-лягушка". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
11:00 - музыкальная сказка Петра Чайковского "Щелкунчик" с хореографическими иллюстрациями. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
12:00 - "Путешествие в Шоулэнд" — красочное интерактивное шоу с современными спецэффектами, которое удивляет своей красотой зрителя любого возраста. ДК "Железнолорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
16:00 - эстрадно-музыкальное представление цирк-студии "ИКАР" "Машкин двор!" ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
17:00 - театрализованное уличное представление "Волшебный зонтик лета". ДКиТ "Торфяник", Тарманы, улица Малышева, 24.
20:00 - Stand Up вечер в боулинг-ресторане Brooklyn Bowl. ТЦ "Сити-Молл", улица Чаркова, 60. Подробности, билеты здесь.
25 мая -3 июня - XV фестиваль театров малых городов России в Тобольске. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
Открытие пришкольных лагерей в общеобразовательных учреждениях Тюмени. Контактный телефон: 8 (3452) 29 79 13, 8 982 906 96 66 - Надежда Валерьевна Сизова.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1838 году деятели культуры выкупили из крепостной неволи украинского художника Тараса Шевченко.
В 1862 году на всей территории США запрещено рабство.
В 1867 году в Российской империи введён институт мировых судей.
В 1880 году в здании банка Нью-Хейвена (шт. Коннектикут) установлен первый платный телефон — предтеча современных телефонов-автоматов.
В 1922 году открыта первая в СССР международная авиалиния Москва—Кёнигсберг.
В 1931 году заключён контракт между США и СССР об участии американских инженеров в постройке 90 советских металлургических заводов.
В 1936 году открылась первая в СССР трансконтинентальная авиалиния из Москвы во Владивосток, одна из самых протяжённых в мире. В те времена перелёты совершались с промежуточными посадками за 4 суток.
В 1960 году выполнен первый международный рейс из аэропорта Шереметьево.
В 1967 году организована Надымская нефтеразведочная экспедиция в составе Ямало-Ненецкого геологоразведочного треста Главного Тюменского производственного геологического управления.
В 1980 году начал работу телеканал Теда Тернера — "CNN" (Cable News Network), первый круглосуточный информационный канал.
В 2001 году в результате теракта в дискотеке "Дольфи" ("Дельфинариум"), совершённого в Тель-Авиве (Израиль) террористом-смертником из организации "Палестинский исламский джихад", были убиты 21 человек, и 120 — ранены. Жертвами теракта стали, в основном, подростки-репатрианты из бывшего СССР.
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