ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 11:40, 13:30 – спектакль "Детство, опалённое войной". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
17:00 – шаманский вечер в "Чайной гавани". Только для представительниц прекрасного пола тема любви и гармоничных отношений, улица Минская, 102. Подробности здесь.
18:00 – семинар для родителей "Механизмы деструктивного поведения". ЦВР "Дзержинец", улица Ямская, 96. Задать вопросы и записаться на семинар: 8-982-911-18-95, Владимир Валерьевич, ведущий.
18:00 – кинопоказ художественного фильма "Я не твой гуру" (16+) в рамках заседания кинодискуссионного клуба "P.S.". Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация.
19:00 - четвертьфинал Лиги КВН "Тюмень". ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 46. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Шесть блюд из одной курицы". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 – спектакль "Дни Турбиных". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Транссибирский арт-фестиваль; 19:00 - Ансамбль "Barocco" (Л. Бетховен, Ф. Мендельсон, И.С. Бах) Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
20:00 - UralSib Jazz Project — музыкальный проект лучших джазовых музыкантов Сибири и Урала, лауреатов всероссийских и международных конкурсов. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4, этаж 2.
20:00 - RAMM SHOW от группы "Пегас" в Тюмени. Клуб Rocketa, улица Мурманская, 35. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
9:00 - XVI межрегиональная конференция "Формирование ключевых компетенций школьников в продуктивных образовательных системах", улица Широтная, 47. Контактный телефон: 8(3452) 33-97-11 - Дилара Махмутовна Билялова.
14:00 - городской фестиваль детского творчества "Тюменское разноцветье". СОШ № 38, улица Садовая, 64. Контактный телефон: 8 982 906 96 66 - Надежда Валерьевна Сизова.
18:30 - смотр творческих коллективов в рамках публичных слушаний за 2016 год "Билет в …" ДК "Орфей", улица 70 лет Октября, 5в. Контактный телефон: 8 (3452) 47-93-90.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1566 году началось строительство Вологодского кремля по приказу Ивана Грозного.
В 1799 году русские войска взяли Милан.
В 1908 году основана Всемирная ассоциация эсперанто (UEA).
В 1914 году в США запатентован воздушный кондиционер.
В 1945 году части Красной Армии начали штурм Рейхстага. Американские войска без боя занимают г. Аугсбург. Казнены итальянский диктатор Бенито Муссоллини и его любовница Клара Петаччи.
В 1947 году норвежский исследователь Тур Хейердал с пятью товарищами отправился в плавание на бальзовом плоту от западного побережья Южной Америки к Таити. Плот получил имя легендарного бога инка Кон-Тики. Плавание продолжалось три с половиной месяца, за которые мореходы преодолели расстояние в 5000 морских миль, подтвердив тем самым вероятность гипотезы Хейердала, что коренные американцы могли колонизировать Полинезию.
В 1963 году вступил в строй аэровокзал "Внуково-2".
В 1988 году Михаил Горбачёв на встрече в Кремле с патриархом Московским и всея Руси Пименом объявил о возвращении церкви культовых зданий и о намерении в ближайшее время принять закон о свободе вероисповеданий.
В 1991 году в СССР прошло первое заседание масонской ложи ("Северная звезда").
В 1997 году в Пятигорске был совершён террористический акт.
В 2001 году состоялся полёт первого космического туриста Денниса Тито.
В 2003 году на подготовку к празднованию 300-летия Санкт-Петербурга из федерального бюджета суммарно выделено более 40 млрд руб.
В 2016 году с космодрома "Восточный" осуществлён первый пуск ракеты.
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