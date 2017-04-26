ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - спектакль "Гроза". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - эксцентрическая комедия "Младенец напрокат". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
20:00 - Tango trio Сергея Пустуева. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4, этаж 2.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
9:00 - брифинг, на котором будут озвучены инициативы активных представителей велосообщетсва Тюмени. Депутат Тюменской городской Думы Юрий Баранчук и активист велодвижения Михаил Матюхин расскажут о предлагаемых к реализации проектах.Администрации Тюмени, улица Первомайская, 20, каб. 804. Аккредитация по телефону 46-40-14.
10:00 - открытие VI ежегодного смотра-конкурса на звание "Лучший казачий кадетский класс Уральского федерального округа". Оздоровительно-образовательный центр "Витязь", Центральная площадь.
11:00 – "Готовность региона к пожароопасному сезону". Участники: начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области Юрий Алёхин, директор департамента лесного комплекса Тюменской области Владимир Артановский. Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81, аккредитация по телефонам: (3452) 38-22-60, 59-52-47, +7-922-397-67-43.
12:00 - "Об итогах реализации подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда" государственной программы "Содействие занятости населения регулирование трудовых и иных, непосредственно связанных с ними отношений". Участники: начальник управления по труду департамента труда и занятости населения Тюменской области Ирина Лапицкая, и.о. руководителя регионального отделение Фонда социального страхования РФ Снежана Чистякова, заместитель руководителя Госинспекции труда в Тюменской области Владимир Ташлыков. Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81, аккредитация по телефонам: (3452) 38-22-60, 59-52-47, +7-922-397-67-43.
13:00 - "Об изменении тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение в Тюмени с 1 июля 2017 года" с директором департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгением Карташковым. Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81, аккредитация по телефонам: (3452) 38-22-60, 59-52-47, +7-922-397-67-43.
14:00 - XV Областной фестиваль команд КВН Всероссийского общества инвалидов. Дворец творчества и спорта "Пионер". Контактный телефон: 43-11-54.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1509 году Папа Римский Юлий II отлучил от церкви Венецию.
В 1521 году на Филиппинах аборигены убили португальского мореплавателя Фернана Магеллана.
В 1644 году впервые в Канаде посадили пшеницу.
В 1702 году Пётр I издал манифест о ввозе иностранцев в Россию с обещанием свободы вероисповедания. Из Европы начали прибывать корабельных и огнестрельных дел мастера, строительные и военные инженеры.
В 1812 году Наполеону вручили ноту Александра I с требованием освобождения Шведской Померании, прусских владений, сокращения данцигского гарнизона и разрешения торговли с нейтральными державами.
В 1918 году в РСФСР отменили право наследования, соответствующий декрет действовал до 22 мая 1922 года.
В 1959 году СССР и Египет заключили договор о строительстве Асуанской плотины.
В 1963 году в Москву впервые прибыл лидер Кубинской революции Фидель Кастро.
В 1974 году из Москвы на строительство БАМа отправился первый Всесоюзный ударный комсомольский отряд имени XVII съезда ВЛКСМ.
В 1992 году провозглашена Республика Саха (Якутия) — суверенная республика в составе Российской Федерации — и принята её конституция.
В 2005 году свой первый полёт совершил авиалайнер Airbus А380.
В 2007 году в Таллине демонтирован Бронзовый солдат. В этот же день президент России Владимир Путин подписал указ о создании Государственной атомной корпорации.
В 2012 году в Днепропетровске осуществлена серия террористических актов.
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