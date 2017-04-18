ДЛЯ ВСЕХ
18:30 - семинар Олега Торсунова "Секреты успеха для жизни в Мегаполисе". СК "Зодчий", улица Луначарского, 2, корп. 5. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "С любовью к опере…". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
21:00 - Мистер Кредо. Ресторан "Максимилианс", улица 50 лет Октября, 8Б. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
13:00 - пресс-тур для городских и региональных СМИ, приуроченный к торжественному открытию новой аудитории в ТюмГУ. Институт истории и политических наук ТюмГУ, улица Ленина, 23). Контактный телефон: 8 (3452) 46-17-98, 8 919 955 4554, Елена Дружинина, пресс-секретарь ТюмГУ. Аккредитация СМИ: press@utmn.ru, s.b.rudenko@utmn.ru.
14:45 - пресс-тур "О планируемых работах по содержанию улично-дорожной сети в летний период". Отъезд от администрации города, уточнить свое участие можно по телефону 46-40-14.
15:30 - встреча начальника ТВВИКУ Дмитрия Евмененко с военными атташе из 40 стран мира по вопросам подготовки офицерских кадров для инженерных войск иностранных государств. Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева, улица Орджоникидзе, 59, 3 этаж. Контактный телефон: 8 919 93 67 647 – Алексей Викторович Сафонов.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1563 году в Москве начала работать типография первопечатника Ивана Фёдорова и Петра Мстиславца, началось печатание первой русской датированной книги — "Апостола".
В 1775 году первые сражения между британскими войсками и американскими колонистами у Лексингтона и Конкорда. Начало Войны за независимость в Америке.
В 1783 году Екатерина II подписала манифест о присоединении Крыма[5] и Кубанской области к России.
В 1925 году состоялся первый выпуск всесоюзной ежедневной радиогазеты "Пионерская зорька".
В 1935 году в СССР основано спортивное общество "Спартак". Название предложил Николай Петрович Старостин.
В 1943 году в Бельгии подпольная группа "Еврейская солидарность" отбила у нацистов эшелон с еврейскими детьми, которых отправляли в "Освенцим". В этот же день секретным Постановлением Совета народных комиссаров СССР образован СМЕРШ.
В 1947 году партия "Индийский национальный конгресс" согласилась разделить страну на Индию и Пакистан.
В 1970 году на главном конвейере Волжского автомобильного завода был собран первый ВАЗ-2101, позже прозванный "копейкой".
В 2000 году в Центральной Румынии открыто крупнейшее в Европе месторождение золота.
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