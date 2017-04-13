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ДЛЯ ВСЕХ
16:00 - концертная программа, посвященная 20-летию ансамбля "Гранд-Сеньор". ДНК "Строитель", улица Республики, 179.
19:00 - Михаил Бублик. Филармония, лица Республики, 34.
19:00 - "Ветер в тополях", 20:00 - "Грязнуля". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Профессиональные бои Raja Fight V. Тюменский цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
С 10:00 - торжественное открытие командного первенства Тюменской области по шашкам, областные соревнования "Чудо-шашки". Городской шахматный клуб. Контактный телефон: 99-30-55, Саранчин Александр Анатольевич, представитель РОО "Федерация шашек Тюменской области".
С 10:00 - турнир памяти Евгения Мусорова среди футболистов 2008 года рождения. Стадион "Геолог". Контактный телефон: 69-00-91 (вн. 1157), Коньков Василий Валерьевич, руководитель пресс-службы ГАУ ТО "ФК "Тюмень".
11:00 пресс-конференция "Об организации деятельности библиотек по поддержке интереса к книге. Инновации библиотечного обслуживания населения Тюменской области. Библионочь-2017" с участием директора департамента культуры Тюменской области Виктора Новакаускаса. Дом журналистов, улица П, Осипенко, 81. Аккредитация по телефонам: (3452) 75-21-60, 59-52-47, +7-922-397-67-43.
12:00 - торжественная церемония награждения победителей соревнований среди сельских поселений и личных подсобных хозяйств граждан по достижению наивысших показателей объема реализации продукции ЛПХ в 2016 году. Правитльество, улица Володарского, 45. Контактный телефон: (3452)462-132, Шефер Инна Александровна, гл. специалист отдела кадровой и организационной работы Департамента АПК.
15:00 - заседание президиума правительства Тюменской области. Зал заседаний, улица Володарского, 45. Контактный телефон: (3452)462-132, Шефер Инна Александровна.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1618 году в Сибири на берег реки Томь высадился отряд казаков и начал возведение Кузнецкого острога (ныне город Новокузнецк).
В 1801 году император Александр I упразднил Тайную экспедицию при Сенате и отменил пытки при допросах.
В 1865 году смертельно ранен 16-го президент США Авраам Линкольн, на следующий день он скончался. В этот же день, но уже в 1879 году произощло покушение на российского императора Александра II.
В 1871 году в Германии учреждён парламент — рейхстаг.
В 1912 году "Титаник" столкнулся с айсбергом.
В 1918 году указом ВЦИК красное знамя провозглашено государственным флагом Советского государства.
В 1923 году в Москве основано издательство "Наука".
В 1927 году в шведском Гётеборге сошёл с конвейера первый автомобиль "Вольво".
В 1945 году в Москве создан Главный ботанический сад Академии наук СССР.
В 1983 году первый радиотелефон начал продаваться в Великобритании.
В 1998 году в Екатеринбурге силами УВД города разогнаны около 4000 (по официальным данным) студентов, протестовавшие против реформы образования.
В 2010 году - извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль.
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