ДЛЯ ВСЕХ
11:00,13:00 - спектакль "Детство, опалённое войной". Театр кукол, улица Кирова, 56. Подробности, билеты здесь.
19:00 - AC/DC tribute-show - два часа непрерывного рока на бешеной скорости. FreeDom club, улица Ленина, 4. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Баста" с новым альбомом и любимыми хитами. Дворец спорта, ул. Розы Люксембург, 12. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Орган и струнные: произведения, знакомые всем, и сочинения, которых не знает никто. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Крейцерова соната". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - бизнес-завтрак мобильного оператора Tele2. Тема встречи - обсуждение трендов в современном телекоме, а также презентация нового продуктового портфеля Tele2. С журналистами встретятся: директор филиала Tele2 в Тюменской и Курганской областях Андрей Шмалёв и коммерческий директор филиала Павел Шаркунов. Кафе TMN, ул. Республики, 26. Аккредитация на мероприятие – до 10:00 вторника 11 апреля по телефону: +7 905 802 94 16, Надежда Шинкаревская.
11:00 - презентация образовательной программы "Социально-эмоциональное развитие детей" в школах Тюмени, которая реализуется в рамках трехстороннего соглашения между Департаментом образования и науки Тюменской области, Благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее" и Западно-Сибирским банком ПАО Сбербанк. Тюменская областная библиотека имени Д.И. Менделеева, улица Орджоникидзе, 59.
11:00 - пресс-конференция "Декларационная кампания 2017 года". Участники: руководитель регионального УФНС России Тамара Зыкова, начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Лариса Задворных, начальник отдела работы с налогоплательщиками Любовь Кочеткова. Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81. Аккредитация по телефонам: (3452) 75-21-60, 59-52-47, +7-922-397-67-43.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1857 году русский царь Александр II утвердил государственный герб России — двуглавого орла.
В 1891 году вышел высочайший указ Александра III о закладке в Российской империи Великого сибирского пути (Транссиб).
В 1909 году основан город, через год названный Тель-Авивом.
В 1942 году 11 колледжей США отказались принимать студентов японского происхождения.
В 1945 году освобожден концентрационный лагерь Бухенвальд.
В 1965 году в течение десяти часов в США возникло 35 торнадо.
В 1992 году Совет народных депутатов отклонил просьбу Ельцина дать ему еще 6 месяцев на продолжение реформ.
В 1993 году 30-летний миллионер Кирсан Илюмжинов избран президентом Калмыкии.
В 2002 году сильное землетрясение произошло в Грузии.
В 2007 году астрономы впервые нашли воду на планете, расположенной за пределами Солнечной системы. Следы водяного пара были обнаружены американскими учеными в атмосфере юпитерообразной планеты HD 209458b в созвездии Пегаса. По словам одного из ученых, находка подтвердила предположение о наличии воды на множестве планет этого типа.
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