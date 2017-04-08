ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - "Курочка Ряба", 11:00 - "Белоснежка". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Волшебный горшочек". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
11:00 - Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин. "Тюмень-дзюдо", улица В. Гнаровской, 1.
12:00 - спектакль "Соло для часов с боем". ТБДТ, улица Республики, 129.
12:00 -16:00 - благотворительная ярмарка "Сладость на радость". Ресторан "Счастье", улица Республики, 65. Подробности здесь.
13:00 - "Король Артур против Аладдина, или Сказки народов мира на органе". Филармония, улица Республики, 34. Подробности здесь.
16:00 - шоу "Гиганты Африки". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
16:00 - день рождения разговорного клуба английского языка Chat Room. Елизавета Репина – опытный преподаватель английского языка, и Kehinde Olurin – носитель языка из Нигерии. Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
18:00 - "Вино любви". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
17:00 - спектакль-ритуал "Кутх и мыши: суровые мифы севера". Театр "Солнце Сибири", улица П. Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
18:00 - спектакль "Метод Гренхольма". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Тони Раут и Гарри Топор с большой программой "Best of…" FreeDom club, улица Ленина, 4. Подробности, билеты здесь.
19:00 - инструментальная программа от музыкального коллектива Stage Band. Для всех ценителей и любителей джаза. Fabric bar, улица Молодежная, 74/4.
19:00 - Alex Carlin Band. КТЗ "Байконур", улица Горького, 44/3.
19:00 - "Операция Пластилин" — уникальное явление для российской независимой сцены. Жесткая гитарная музыка в сочетании с нежной скрипкой и пульсирующими синтезаторами. Клуб ROCKETA, улица Мурманская, 35.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1667 году в Париже прошла первая в мире публичная выставка искусств.
В 1699 году вышел указ Петра I "О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки".
В 1860 году французский изобретатель Эдуар де Мартенвиль сделал первую звукозапись французской народной песни "Лунный свет", которая хранится в парижском архиве
В 1928 году в Турции официальной религией провозглашён ислам.
В 1946 году принято закрытое постановление Совета Министров СССР о создании конструкторского бюро КБ-11 при Лаборатории № 2 АН СССР. На границе Нижегородской области и Мордовии в саровских лесах появилась организация по разработке советского ядерного оружия, более известная под именем Арзамас-16 и носящая сегодня название Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский Научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ — ВНИИЭФ).
В 1954 году организована научно-исследовательская станция "Северный полюс-3" под руководством А. Ф. Трёшникова.
В 1974 году в Керчи спущен на воду первый советский супертанкер "Крым".
В1991 году Верховный совет Грузии принял акт о восстановлении государственной независимости Грузии.
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