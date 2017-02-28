ДЛЯ ВСЕХ
13:00 - бизнес-ланч с "Опорой России": планыи идеи ведения бизнеса за сытным обедом в уютной компании. Бар "Ржавый Дед", улица Хохрякова, 47. Подробности здесь.
19:00 - тренинг-вечеринка "Светский этикет". Кроме полезных практических знаний об этикете, в программе мастер-класс по танцам, показ вечерней моды. Ресторан Vintage, улица Республики 143А. Подробности здесь.
19:00 - матч ХК "Рубин" - "ТХК" (Тверь) в рамках плей-офф 1/8 финала Чемпионата Высшей Хоккейной лиги сезона 2016-2017. Дворец спорта "Рубин", улица Розы Люксембург, 12.
19:00 - фестиваль правды "True Story Fest". ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности здесь, регистрация на сайте.
19:00 - лирическая комедия "Потрясающая баба" в исполнении артистов Московского независимого театра. ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00 - комедия ужасов "Грязнуля". Тюменский драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:30 - Европейский фестиваль молодежных театров "Театральная революция - 2017": спектакль "Кафе Идиот" - лауреат Российской национальной театральной премии "Золотая маска"-2016 в номинации "Современный танец/Лучший спектакль". Тюменский драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - заседание комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям. Малый зал заседаний Тюменской облдумы, улица Республики, 55.
11:00 - пресс-конференция "Развитие минерально-сырьевой базы строительного и агрохимического сырья в Тюменской области". Участники: директор департамента недропользования и экологии Тюменской области Жанна Злобина, начальник управления недропользования департамента недропользования и экологии Тюменской области Антон Климович. Аккредитация по телефонам: (3452) 75-21-60, 59-52-47, +7-922-397-67-43.
13:00 - пресс-конференция по вопросам строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог федерального значения. Филиал ФКУ "Уралуправтодор", улица Челюскинцев, 29/1. Аккредитация по тел.: (3452), 45-17-65 (вн:310), факс:(3452) 45-17-90 (вн:317), e-mail: filial-tmn@fadural.ru.
14:00 - Первенство Вооруженных Сил Российской Федерации по легкой атлетике среди сборных команд общеобразовательных организаций Министерства обороны РФ. Церемония награждения и закрытия соревнований. ТПКУ, улица Клары Цеткин, 39/1. Обязательная аккредитация по телефону: 8 (3452) 79-96-10 – Евгений Сергеевич Проводенко.
15:00 - встреча со сборной командой Тюменской области, отправляющейся на VIII Всероссийские зимние сельские спортивные игры. Участники встречи: замгубернатора Владимир Чейметов, директор департамента по спорту Дмитрий Грамотин, спортсмены. Тюмень, улица Первомайская, 34/1, 2этаж (конференц-зал). Контакты: 8 (3452) 55-77-27, - Надежда Владимировна Бекишева, 55-77-11 - Наталья Сергеевна Юрковец.
15:00 - открытие чемпионата по финансовой игре "Денежный поток" среди молодежи. Белый зал ТюмГУ.
17:00 - пресс-конференция по случаю открытия Европейского фестиваля молодежных театров "Театральная Революция 2017". ТБДТ, улица Республики, 129, холл большой сцены. Контактный телефон: 939-959 – оргкомитет фестиваля. Аккредитация на мероприятие до 18:00 часов 28.02.2017 г. по электронной почте pr-mimicriya@ya.ru (тема письма: "Театральная революция 2017").
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1325 году Москва стала церковным центром Руси: князь московский Иван Калита убедил митрополита Петра перенести сюда резиденцию из Владимира.
В 1762 году российский император Пётр III издал "указ о вольности дворянской", освободивший дворян от обязательной госслужбы.
В 1790 году состоялась первая перепись населения США. По его итогам в стране проживали 3 929 214 человек включительно с неграми-рабами. Индейцы в переписи не учитывались.
В 1799 году русский император Павел I издал указ, запрещающий танцевать вальс – ввиду безнравственности оного.
В 1869 году Дмитрий Менделеев составил таблицу системы элементов, в основе которой лежала их атомная масса и химическое сходство. Первый вариант знаменитой таблицы, названной автором "Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве", стал прообразом научной Периодической системы элементов.
В 1881 году в Петербурге народники убили царя Александра II.
В 1912 году в Сент-Луисе Альберт Берри совершил первый прыжок с парашютом из летящего самолёта с высоты 460 метров.
В 1947 году начал свою деятельность Международный валютный фонд.
В 1967 году запорожский завод "Коммунар" начал серийный выпуск малолитражного автомобиля модели ЗАЗ-966 - "ушастого" "Запорожца".
В 1991 году шахтёры Донбасса начали забастовку, впервые выдвинув политические требование - отставку Горбачёва.
В 1995 году в подъезде своего дома был убит русский телеведущий Владислав Листьев.
В 1996 году образован космодром МО РФ "Свободный".
В 2011 году в России вступил в силу закон о полиции.
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