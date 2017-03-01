ДЛЯ ВСЕХ
13:00 - ТГСО "Крысолов из Гамельна". Тюменская филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
15:30 - заседание Столыпинского клуба: "Практика проектного управления в российских компаниях как основа эффективности". Приглашённый эксперт: Полковников Алексей Владимирович, президент Ассоциации Управления проектами СОВНЕТ, представитель России в Международной ассоциации управления проектами. Модератор клуба - сопредседатель ТРО ООО "Деловая Россия", куратор проекта Мурат Нурпеисов. Тюменский технопарк, зал "Президент", улица Республики, 142. Регистрация на мероприятие по тел. 8-963- 455-22- 44 или по e-mail: deloros72@mail.ru.
17:30 - открытые мастер-классы "Театральной революции". Молодежный театральный центр "Космос". Подробности здесь.
18:30 -#СлонСобирает: "Продающие тексты: пошаговая инструкция". "Дом Печати", улица П. Осипенко, 81. Подробности здесь.
19:00 - Стас Михайлов: "Если завтра будет солнце". ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакли "Грязнуля", "Ветер в тополях". Тюменский драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - презентация новых весенних блюд ресторана "Сибирия". Приглашенный шеф-повар Алексей Марковский - член Гильдии шеф-поваров России и Московской ассоциации кулинаров. "Ремезов", улица Грибоедова, 6, корпус 1/7. Подробности здесь.
21:00 - трио "Смирнов, Иванов, Соболев" и дуэт "Кукота и Чехов" - один из многообещающих молодых дуэтов комедийного мира, победители последнего сезона Comedy Баттл. Ресторан "Максимилианс", улица 50 лет Октября, 8Б. Билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
9:30 - межрегиональная конференция "Приоритетные направления развития регионального финансового рынка: позиции регулятора, региональных органов власти, участников рынка". Большой зал заседаний Тюменской облдумы, улица Республики, 55.
11:00 - депутатская фракция "КПРФ" Тюменской гордумы проводит пресс-конференцию по итогам работы в 2016 году. Малый зал Администрации города Тюмени, улица Первомайская, 20. Тел. 8-961-214-99-04, - руководитель фракции, депутат Динар Абукин.
14:00 - пресс-конференция заместителя председателя облдумы Ю.С. Холманского по итогам работы в 2016 году (каб. № 321); 15:30 - заседание комитета по экономической политике и природопользованию (каб. № 521) Облдума, улица Республики, 55.
16:00 - торжественное открытие XXII Спартакиады образовательных организаций высшего образования Тюменской области, посвященная памяти В.Н. Зуева, по легкой атлетике. Легкоатлетический манеж. Контактный телефон: 8 (3452) 68-58-71 доб.125 – Надежда Юрьевна Вакарина.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1607 году - день "всенародного покаяния" в грехах вероотступничества. После свержения Лжедмитрия I новый царь Василий Шуйский и высшие церковные иерархи провели в Успенском соборе Московского Кремля "чин всенародного покаяния" в грехах вероотступничества, клятвопреступления и попустительства цареубийству.
В 1711 году учреждён Сенат — высший государственный орган в России (существовал до 1917 года).
В 1855 году на престол Российской империи вступил Александр II.
В 1912 году временный президент Китайской Республики Сунь Ятсен, лидер революции, покончившей с императорской властью, запретил в стране производство и курение опиума. Для Китая это было все равно что отказаться от сложившейся национальной идентичности, от своего привычного климата.
В 1925 году в России в этот же день по всем воинским частям СССР разослан приказ Реввоенсовета о введении единоначалия в РККА.
В 1969 году состоялся первый испытательный полёт французского сверхзвукового пассажирского самолёта "Конкорд".
В 1992 году членами ООН в качестве самостоятельных государств стали Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркмения, Республика Узбекистан.
В 1993 году в Сургуте создан Межправительственный совет СНГ по нефти и газу.
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