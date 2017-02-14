[MENU_ДЛЯ ВСЕХ_ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]
ДЛЯ ВСЕХ
17600 - шелковая притча "Принцесса Турандот". Театр "Солнце Сибири", улица П. Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "С любимыми не расстраивайтесь". ТБДТ, улица Республики, 129.
19:00 - Real Jam. В составе группы: три вокалистки и семь инструменталистов (ударные, контрабас, гитара, саксофон, тромбон, труба и фортепиано). Филармония, улица Республики, 34.
19:30 - Romantic Jazz в день всех влюбленных. Fabric Bar, улица Молодежная 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - пресс-тур в общедоступные охотничьи угодья Тюменского района с выходом на учетный маршрут. Район деревни Зырянка. Обязательная аккредитация, контактные телефоны: 8(3452)389 426, 8 950 483 10 11 - Александр Анатольевич Колпащиков.
11:00 - пресс-конференция "О проведении в 2017 году в Тюменской области Года экологии". Участники: начальник управления водных ресурсов и мониторинга Департамента недропользования и экологии Тюменской области Александр Рейн; председатель Тюменского областного общественного детского движения "ЧИР" Светлана Максимова; заместитель главы Тюмени Максим Афанасьев. Дом журналистов, улица Осипенко, 81. Аккредитация по телефонам: 8 (3452) 75 21 60, 59 52 47, 8 922 397 67 43.
11:30 - III Всероссийские соревнования по горным лыжам для особых детей "Старты мечты". "Воронинские горки", проезд Февральский, 9. Контактный телефон: 7-932-326-99-58 - Владислав Соколов.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
По легенде, во времена императора Клавдия жил христианский проповедник Валентин. Император запрещал солдатам жениться. А Валентин тайно скреплял союз влюбленных. Император, узнав об этом, приказал отрубить ему голову. Это случилось 14 февраля 269 года. С 1777 года День святого Валентина в США стал отмечаться как праздник всех влюбленных.
В 1349 году в Страсбурге сожгли заживо более двух тысяч евреев, на которых возложили вину за эпидемию чумы.
В 1687 году впервые вступили в дипломатическую переписку русский царь Иван и магистрат Женевы.
В 1876 году американский изобретатель Александр Белл демонстрирует первый бытовой телефон.
В 1918 году Советская Россия перешла на григорианский календарь (1 февраля по юлианскому календарю).
В 1946 году в Лаборатории баллистических исследований Армии США запущен первый реально работающий электронный компьютер ENIAC.
В 1950 году после тяжелых двухмесячных переговоров между Иосифом Сталиным и Мао Цзэдуном, в Москве был подписан советско-китайский Договор о дружбе, союзе и взаимопомощи сроком на 30 лет, а также соглашения о безвозмездной передаче КНР Китайско-Чаньчунской железной дороги и военно-морской базы Порт-Артур, о предоставлении кредитов в 300 миллионов долларов и советников.
В 1988 году случился пожар в здании Библиотеки Российской академии наук в Санкт-Петербурге. Сначала огонь уничтожил часть газетного фонда, расположенного на третьем этаже, а после того, как пожар был потушен, в 4.30 утра 15 февраля загорелись 4-й и 5-й этажи. Один из самых разрушительных в истории пожаров в библиотеках. Сгорело 4 млн. томов.
В 1995 году, после того, как население Китая достигло 1 миллиарда 200 миллионов человек на 5 лет раньше планируемого срока, власти страны объявили об ужесточении политики контроля над рождаемостью. Новый принцип был сформулирован так: "один ребенок на одну семью".
В 2003 году медики приняли решение усыпить первую "звезду" клонирования, овечку Долли. Ветеринары подтвердили, что животное страдает от заболевания легких. Долли прожила 6,5 лет.
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