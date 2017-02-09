ДЛЯ ВСЕХ
9:15 - Мастер-завтрак "Фатальные ошибки владельца: стратегия ходьбы по минному полю". Деловое кафе tmn, улица Республики,26. Подробности здесь.
10:30 - Джаз для самых маленьких. Классический бэби-концерт. Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
15:00 - открытие выставки "Из жизни старого утюга". "Дом Машарова", улица Ленина, 24.
17:00 - открытие персональной выставки Алевтины Юрчак. ТБДТ, улица Республики, 129.
18:00 - ЕдиноРОК- 2017. Единственный фестиваль в Тюмени, объединяющий все стили и направления рок-музыки. Двухдневный рок-марафон! 10-11 февраля на марафонскую дистанцию выйдут лучшие представители рок-сцены Тюмени и наиболее перспективные группы из других областей России!. FreeDom Club, улица Ленина, 4. Подробности здесь.
19:00 - "Ночь в Технопарке". Ключевым событием "ночи" станет дискуссионная площадка, посвященная развитию IT-технологий и исследованиям в области искусственного интеллекта, в рамках которой пройдет лекция Стенфордского университета. Технопарк, улица Республики, 142, международный конгресс-холл. Подробности здесь.
19:00 - спектакль "Очень простая история" - призер театральных фестивалей России: "Молодые театры России", "ПостЕфремовское пространство", "Золотой Конек". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Пули над Бродвеем". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - MONATIK - топовый певец, композитор, мультиинструменталист, танцор и автор песен: "Кружит", "Дым", "Выходной" и т.д. Кафе-бар "ATMOSPHERE", улица Ямская, 22. Подробности здесь.
19:00 - шесть коротких фильмов о любви. Fabric Bar, улица Молодежная 74/4. Подробности здесь.
24:00 - вечеринка HOT WAX. "Дом Печати", улица П. Осипенко, 81. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - презентация приоритетных федеральных проектов Общероссийского народного фронта "За Россию", стартовавших в 2017 году. Участники - сопредседатель регионального отделения ОНФ в Тюменской области Евгений Семеняко, член штаба, руководитель региональной группы "Качество повседневной жизни" Сергей Соловьев, член штаба, руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Сергей Лесков. Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81. Аккредитация по тел. раб.: (3452) 59-52-47, моб.: 8-922-397-67-43, E-mail: manager@t-l.ru.
10:00 - экспертный совет в Тюменском технопарке. Технопарк, улица Республики, 142, конференц-зал "Сибирь". Контактный телефон: 8-950-484-40-47 - Лидия Александровна Ковалева, менеджер проектов Бизнес-инкубатора Тюменского технопарка.
12:00 - пресс-конференция "Всемирный день безопасного Интернета". Участники: Давыдов Денис, директор "Лиги безопасного Интернета", Степанов Андрей, уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области, Хромин Евгений, директор департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, Краев Алексей, председатель комитета молодежной политики департамента по спорту, Васильева Анна, руководитель тюменского отделения НП "Лига безопасного Интернета". Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81. Аккредитация по тел. раб.: (3452) 59-52-47, моб.: 8-922-397-67-43, E-mail: manager@t-l.ru
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В минус 3641 году, в соответствии с календарем индейцев Майя, Бог сотворил Землю.
В 1636 году - первое письменное упоминание на Руси об утюге.
В 1784 году Указом императрицы военно-морской порт и крепость на Черном море получает название "Севастополь". В переводе с греческого - "город славы". "Отцом" Севастополя по праву считается Потемкин. Светлейший князь сам выбрал для него место, придумал название и, наконец, выстроил его по собственному проекту.
В 1810 году последовал отказ Александра I выдать великую княжну Анну Павловну замуж за Наполеона. А в Одессе состоялось торжественное открытие оперного театра.
В 1937 году создан Государственный ансамбль танца СССР под руководством Игоря Моисеева.
В 1947 году СССР подписал сразу пять – с бывшими противниками по Второй мировой: Италией, Венгрией, Румынией и Болгарией.
В 1996 году начался первый шахматный матч между суперкомпьютером IBM Deep Blue и Гарри Каспаровым. Со счётом 4—2 победил человек, но впервые в истории машина сумела выиграть партию у человека.
В 2005 году в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся первый этап муниципальных выборов. К участию в них были допущены только мужчины в возрасте от 21 года и старше. Это были первые более чем за 30 лет муниципальные выборы в стране. А МИД КНДР впервые открыто заявил о создании в стране ядерного оружия.
В 2007 году президент России Владимир Путин сделал в Мюнхене на международной конференции по вопросам политики безопасности доклад, который окрестили "Мюнхенской речью Путина". Острием своим эта речь была направлена против западной модели однополярного мира и ее практического воплощения.
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