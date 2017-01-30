ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - джем от топовых джазменов Тюмени - чистые импровизации и живое дыхание музыки, профессиональные танцоры линди хоп, которые добавят в атмосферу еще больше непринужденности. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
18:00 - мастер-класс "7 секретов успешного собеседования" проведет Мария Таусенева – директор по образованию в инновационном центре ICK, заместитель гендиректора Института публичных выступлений, тренер по командообразованию, личный и командный коуч. Мария расскажет о самых жарких открытых вакансиях 2017 года, и у каждого участника будет возможность войти в Молодежный кадровый резерв Тюмени. Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Регистрация здесь.
18:00 - спектакль "Ханана". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Андрей Коробейников и Тюменский филармонический оркестр на сцене Тюменской филармонии, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - собрание КРУГа Русской школы управления: "Мастерская управленческих кейсов". Ресторан Vintage", улица Республики, 143а. Подробности, условия участия здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - пресс-конференция "Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди всех категорий населения Тюменской области" с участием начальник управления по физической культуре и спорту областного департамента по спорту Сергея Вотинова, посла ГТО в Тюменской области Натальи Проскуряковой. Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81. Аккредитация по телефонам: (3452) 382-260, 382-261.
11:00 - круглый стол с охотниками и представителями общественных организаций по вопросам охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Конференц-зал, улица Советская, 61, 2 этаж. Контактный телефон: 8(3452)389-426 - Елена Александровна Ломакина.
11:00 - заседание комитета облдумы по государственному строительству и местному самоуправлению. Тюменская облдума, улица Республики, 52, малый зал (каб. 521).
15:00 - заседание комитета облдумы по социальной политике. Тюменская облдума, улица Республики, 52, малый зал (каб. 521).
15:00 - встреча руководителей органов власти с предпринимателями Тюменской области в формате Совета по улучшению инвестиционного климата. В числе участников - замгубернатора Вадим Шумков, руководители территориальных органов федеральной власти: Росреестра, Кадастровой палаты, управления налоговой службы. Конференц-зал, улица Советская, 61, 2 этаж. Контакты для регистрации, аккредитации: тел. (3452) 55 66 50, e-mail: ТoropovaOV@72to.ru.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1714 году Пётр I учредил в Санкт-Петербурге Кунсткамеру, старейший музей России. Спустя 150 лет, в 1864 году, в Москве открылся для посетителей первый в России "общедоступный зоологический сад" - московский зоопарк.
В 1865 году Дмитрий Менделеев защитил диссертацию "О соединении спирта с водою". Многие уверены, что в ней он заложил основу рецепта русской водки.
В 1943 году нацисты уничтожили гетто в белорусских Пружанах. В этот же день под Сталинградомфельдмаршал Паулюс сдался советским войскам.
В 1990 году в Москве открылся первый в СССР McDonald’s. Как сообщила тогда "Вечерняя Москва", в первый день "Макдоналдс" обслужил рекордное в своей истории число посетителей - 30 тысяч человек. Жители столицы несколько часов стояли на морозе, чтобы попробовать довольно дорогие по тем временам гамбургеры - 1 рубль 60 копеек. Самым дорогим в меню был "Биг Мак" - 3 рубля 75 копеек. Работать в первом московском McDonalds пожелали 25 тысяч человек, конкурс составил 5 человек на место. Открытие ресторана было кульминацией многолетних переговоров, которые начались во время Олимпийских игр в Монреале в 1976 года и завершились подписанием крупнейшего договора о совместном предприятии между Советским Союзом и компанией общественного питания. За первый полный год работы в России "Макдоналдс" обслужил 15 млн человек.
В 2004 году появились новости из ближайшей части космоса – а именно, с Марса. Марсоход “Opportunity”, как и его собрат “Spirit”, успешно приземлился и отправился изучать Красную планету. Поскольку марсоходы работают на солнечных батареях, то они продолжают успешно трудиться и по сей день.
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