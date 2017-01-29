ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - джем от топовых джазменов Тюмени - чистые импровизации и живое дыхание музыки, профессиональные танцоры линди хоп, которые добавят в атмосферу еще больше непринужденности. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
19:00 - открытие обновленного баскетбольного спортзала. На церемонии ожидаются президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко и председатель правления СИБУРа Дмитрий Конов. В рамках мероприятия состоится мастер-класс для детей и матч между командами Кириленко и баскетболистами Тюменского индустриального университета. Спорткомплекс "Здоровье", улица Газовиков, 11.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
12:00 - пресс-конференция "Индексация страховой пенсии и иных социальных выплат с 1 февраля 2017 года" с управляющим отделением Пенсионного фонда РФ по Тюменской области Алефтины Чалковой. Дом журналитов, улица П. ОСипенко, 81. Аккредитация по телефонам: (3452) 382-260, 382-261.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1801 году - манифест Павла I о присоединении Грузии (Картли-Кахетии) к России.
В 1915 году Германия, атакуя французский порт Гавр, впервые использовала подводные лодки.
В 1943 году в Сталинграде капитулировала 6-я немецкая армия - условная точка перелома в Великой Отечественной войне.
В 2000 году на заводе румыно-австралийской компании "Аурул" произошёл выброс в Дунай более 100 тыс. кубометров тяжёлых металлов. Тогда было выловлено более 100 тонн мёртвой рыбы, а катастрофу окрестили вторым Чернобылем.
В 2003 году в Бельгии легализованы однополые браки.
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