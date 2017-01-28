ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - автоэкскурсия "Рельефная Тюмень" (подробности), 15:00 - пешая экскурсия "Две стороны железной дороги" (подробности) Запись на участие - тел. 8-919-953-56-25.
10:30, 12:00 - спектакль "Курочка Ряба", 11:00 - "Пираты Карибского моря". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Волшебный горшочек". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8а. Подробности, билеты здесь.
14:00 - концертная программа "Зимняя фантазия". ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.
14:00 - шоу-программа "Ласта-Рика". Тюменский цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
16:00 - лекторий Образовача "Курилка Гутенберга": Андрей Бобылев – аспирант кафедры физики ТюмГУ, Александр Ткачев – старший преподаватель кафедры археологии, древнего мира и средних веков Института истории и политических наук ТюмГУ. Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
18:00 - "С любимыми не расставайтесь". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - турнир мировой серии по танцевальному спорту WDSF Open Standard & Latin 2017 в рамках Кубка губернатора Тюменской области. Спорткомплекс "Центральный", улица Орджоникидзе, 60.
19:00 - Уральский русский оркестр: "Сердце, тебе не хочется покоя..." Жизнь и песни Леонида Утёсова. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - мастер-класс со STIGMATA. Творческий вечер Артема Лоцких - вокалиста одной из самых известных российских рок-групп. FreeDom club, улица Ленина, 4. Подробности здесь.
19:00 - дуэт Анастасии Русановой и Андрея Злояна - музыкальные эксперименты в различных жанрах, стилях и направлениях, среди которых джаз, латина, фолк, поп и фанк. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
20:00 - вечеринка в стиле джем, где каждый музыкант и зритель может поучаствовать в импровизированном концерте. "Дом Печати", улица П. Осипенко, 81. Подробности здесь.
28-29 января, с 10:00 – первенство Тюменской области по автомодельному спорту в классе моделей аэросаней, улица Геологоразведчиков, 6А (для журналистов контактный телефон 8-912-923-63-28).
28-29 января, с 10:00 – чемпионат и первенство Тюменской области по рукопашному бою. СК СДЮСШОР № 3, улица Садовая, 109, к.1 (для журналистов контактный телефон 8-905-858-58-83).
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1547 году в Москве был венчан на царство Иван IV, будущий Грозный.
В 1710 году издан указ Петра І об официальном введении русского гражданского алфавита вместо применявшегося ранее старославянского. Церковь продолжает пользоваться старославянским алфавитом.
В 1833 году в Санкт-Петербурге была учреждена первая в России городская почта.
В 1908 году в Санкт-Петербурге был создан первый в России аэроклуб.
В 1916 году прошли первые испытания английского танка. В сентябре новое оружие появится на поле боя и в дальнейшем решительно повлияет на тактику современного боя, а присвоенное ему в целях строгой секретности условное название "танк" (по-английски "цистерна, бак") приживется и останется навсегда.
В 1932 году в Нижнем Новгороде с конвейера Горьковского автомобильного завода, носившего тогда имя Молотова, сошел первый грузовик "ГАЗ-АА" - знаменитая "полуторка". Такое название он получил из-за того, что мог перевозить полторы тонны груза. Первые автомобили "ГАЗ-АА" были сделаны по чертежам компании Форда. Однако советские конструкторы критически подошли к "фордовской" документации и многое усовершенствовали. На шасси "ГАЗ-АА" выпускались бензозаправщики, автофургоны, санитарные и многие другие автомобили специального назначения.
В 1943 году в Третьем рейхе был издан приказ об аресте всех цыган и отправке их в концлагеря для уничтожения.
В 1992 году вышел указ Президента РФ Бориса Ельцина о свободе торговли, который фактически легализовал предпринимательство и привёл к тому, что множество людей занялось мелкой уличной торговлей, чтобы выжить в тяжёлых экономических условиях, вызванных рыночными реформами.
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