ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - спектакль "Дюймовочка", 11:00 - "Теремок". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Умная собачка Соня". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8а. Подробности, билеты здесь.
12:30 -16:00 - всероссийский День снега. Пруд лесной (для журналистов контактный телефон: 8-919-925-65-35).
13:00 - мастер-класс "Раздельный сбор отходов: от дома до переработки" проведет Юлия Кондинкина – руководитель экодвижения "Зелёный хоровод". Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
14:00 - Путешествие в Тюмень: пешая экскурсия "Дом обороны - Маяк"; 18:30 - "Поездка в вечерний лес". Подробности здесь.
16:00 - рок-фестиваль "Январская вьюга". FreeDom club, улица Ленина, 4. подробности, билеты здесь.
16:00 - шоу-программа "Ласта-Рика". Тюменский цирк, улица Первомайская, 15. Подробности , билеты здесь.
18:00 - развлекательная игровая программа "День студента". Вход свободный. ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.
19:00 - "Ромео & Джульетта". Драмтеатр, улица республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Бальзаминов" - спектакль по трем пьесам А. Островского. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8а. Подробности, билеты здесь.
19:00 - турнир мировой серии по танцевальному спорту WDSF Open Standard & Latin 2017 в рамках Кубка губернатора Тюменской области. Танцоры из разных стран покажут свое мастерство перед международными судьями. Организаторы обещают интересную программу и ярких конкурсантов. Спорткомплекс "Центральный", улица Орджоникидзе, 60.
19:00 - NORDIC SHORTS: программа короткометражного кино стран Северной Европы. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
22:00 - Disco Party в "Доме Печати", улица П. Осипенко, 81. Подробности здесь.
28-29 января, с 10:00 – первенство Тюменской области по автомодельному спорту в классе моделей аэросаней, улица Геологоразведчиков, 6а (для журналистов контактный телефон 8-912-923-63-28).
28-29 января, с 10:00 – чемпионат и первенство Тюменской области по рукопашному бою. СК СДЮСШОР № 3, улица Садовая, 109, к.1 (для журналистов контактный телефон 8-905-858-58-83).
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1704 году Петр I издал указ о застройке Кремля и Китай-города. Чтобы возводили там исключительно каменные дома, а торговые лавки, сооруженные на Красной площади, убрали с глаз долой, а в 1724 году указами основал Петербургскую академию наук, Академический университет в Петербурге и архив Адмиралтейств-коллегии.
В 1827 году в Сибирь прибыли первые ссыльные декабристы.
В 1902 году сталелитейный магнат и филантроп Эндрю Карнеги основал в Вашингтоне Институт Карнеги – научный центр широкого профиля, предназначенный для нестандартно мыслящих ученых самых разных специальностей. На создание Карнеги-холла он пожертвовал 10 миллионов долларов.
В 1906 году в Санкт-Петербурге открылись женские политехнические курсы — первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин.
В 1918 году Эстония и Латвия объявили свою независимость от России.
В 1986 году американский космический шаттл "Челленджер" (Challenger 10) взорвался через 73 секунды после запуска.
В 1999 году в Москве прошёл финал первого международного конкурса красоты "Мисс Содружество".
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