ДЛЯ ВСЕХ
14:30 - селфи-квест "В погоне за зачетом". Отправная точка увлекательного путешествия - коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности, регистрация здесь.
17:00 - калейдоскоп авторской песни. Геннадий Балахнин. ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. подробности, билеты здесь.
18:30 - мастер-класс "Как найти себя в любимом деле" проведет Серафима Юламанова – коуч-консультант по самореализации, автор и ведущая онлайн-марафона "Найти любимое дело за 14 дней". Моя территория", улица Ванцетти, 1. Регистрация по тел. 68-96-96, подробности здесь.
18:30 - спектакль "Старший сын" - лауреат Международного фестиваля "Золотой Витязь" (2013 г.). Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль-квартирник "Он не вернулся из боя", посвященный творчеству Владимира Высоцкого. театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8а. Подробности, билеты здесь.
19:00 - джазовый концерт оркестра "Золотая труба" - "Хамелеон". ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. подробности, билеты здесь.
19:00 - концерт органной музыки. Лауреат международных конкурсов - органист Предигекирхе в Эрфурте Маттиас Драйсиг (Германия) исполнит произведения Баха, Пахельбеля и других композиторов. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - NORDIC SHORTS: программа короткометражного кино стран Северной Европы. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
19:00 - концерт группы "SМЕХ", которая каждым своим альбомом доказывает преданность стилю, отвагу в заявлениях и мастерство в исполнении. Rocketa club, улица Мурманская, 35. Подробности здесь.
19:00 - музыкально-поэтический вечер памяти Владимира Высоцкого. Бар "Ретро", улица Мельникайте, 84. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - презентация проекта DIMECO. Разработка позволяет проводить удаленные медосмотры на основе современных информационных и медицинских технологий. Технопарк, улица Республики, 142, конференц-зал "Сибирь"). Контактный телефон: 556-365, 8-909-736-29-44 - Елена Николаевна Изосимова.
11:00 - команда "Оптимистичного бизнес-шоу" проводит для журналистов пресс-ланч с целью презентации будущего проекта. Участники встречи: Алена Картышкина - директор ресторана "Vintage", Марина Усенко – маркетолог, Умид Дарвешов – ивент-менеджер, Игорь Самойлик – маркетолог. Ресторан "Vintage", улица Республики, 143а. Аккредитация - businessshow72@gmail.com, тел. 8-905-858-19-40 - Игорь.
12:00 - заседание президиума правительства Тюменской области. Зал заседаний Правительства Тюменской области, улица Володарского, 45.
14:00 - рабочая встреча с руководителями предприятий Тюменской области в рамках визита в регион представителей ПАО "Лукойл". Правительство Тюменской области, улица Володарского, 45, Большой зал заседаний, 3 этаж. Аккредитация по телефону: 55 71 74 – Елена Владиславовна Шахова.
15:00 - заседание представителей СМИ в рамках большого проектного комитета. Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81. Запись по тел. 68-96-96, предложения на почту - usmi@72to.ru.
19:00 - сдача спектаклей детской театральной мастерской "ТеМа". ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 46. Контактный телефон: 8-909-188-66-22 – Светлана Викторовна Ханжина, худрук "ТеМы".
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1701 году увидел свет указ Петра I. В нем говорилось: "Быть математических и навигацких, то есть мореходных хитростно искусств учению". Этот день и является официальной датой основания штурманской службы российского флота.
В 1708 году впервые в России была напечатана книга гражданским шрифтом. Она называлась просто - "Геометрия".
В 1755 году указом императрицы Елизаветы Петровны был основан Московский университет. При университете были открыты две гимназии – одна для дворян, другая для разночинцев. Предполагалось, что, становясь студентом, гимназист получит шпагу и вместе с ней дворянское достоинство. Однако несмотря на эти поощрительные меры, до университета доходили немногие гимназисты. В первые годы пришлось наполнять университет учениками духовных академий и семинарий, и все равно Московский университет нуждался в слушателях. Через 10 лет после основания на всем юридическом факультете был только один студент. И лишь в XIX столетии Московский университет стал мощным научным центром и кузницей кадров для всей страны. Ну, а день 25 января – превратился в праздник студенчества.
В 1896 году в Петербурге прошел первый мировой чемпионат по фигурному катанию. Фигурным катанием тогда занимались в основном мужчины. Оба первых чемпионата мира – неофициальный и официальный - прошли в Петербурге на катке в Юсуповском саду.
В 1938 году из-за высокой солнечной активности северное сияние наблюдали в Западной Европе.
В 1954 году вопрос передачи Крыма от России к Украине был положительно решен на заседании Президиума ЦК КПСС.
В 1964 году в США был запущен спутник "Эхо-2", установивший спутниковую связь между США и СССР.
В 1991 году в СССР издан указ о совместном патрулировании в крупных городах милиции и армии.
В 2004 году на поверхность Марса совершил посадку второй американский марсоход "Оппортьюнити". Первый марсоход - "Спирит" опустился на другой стороне планеты тремя неделями раньше.
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