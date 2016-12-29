ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - "Новогоднее настроение" - волшебная сказка с играми для малышей 2-5 лет; 11:00, 14:00 - премьера спектакля "Золушка". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8а. Подробности, билеты здесь.
11:00, 13:30, 16:00 - новогодняя сказка "Как Федор дочь Кощееву умкнул". "Дом Печати", улица П. Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
11:00 - спектакль "Фунтик Неуловимый". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
13:00 - мюзикл для всей семьи по мотивам сказки А.Н. Толстого "Приключения Буратино". Драмтеатр, улица Республики, 129. подробности, билеты здесь.
18:00 - "Сундучок Деда Мороза". Театральная студия "Май". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - концерт ТГСО "Однажды в Новогоднюю ночь". Филармония,улица Республики, 34. Подробности здесь.
19:00 - "Кот-Бегемот возвращается!" - новая "Квартира 50" откроет свои двери. Дом Печати, улица П. Осипенко, 81, третий этаж. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУрНАЛИСТОВ
Аккредитация на пресс-конференцию, посвящённую бою американца Джеффа Монсона и тюменца Владимира Руднитского. Во встрече участвуют: Дже́ффри Уи́льям Мо́нсон - двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship , чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, Мухамедшин Олег Худчатович - гендиректор ООО "Талисман ММА", чемпион мира по панкратиону 2016, экс-президент Федерации смешанного боевого единоборства ММА Тюменской области; Шмонин Иван Николаевич - глава "Союза экстремальных видов спорта"; Рудницкий Владимир Васильевич - призер чемпионата России по самбо, победитель и призер Урала и Сибири по грэпплингу. ПК состоится 31 декабря в 11:00 в кафе "tmn", Кирова, 40. Аккредитация - PR-агентство ИДОЛ, +7 (3452) 61-78-01, 8 963 057 12 90 - Кристина.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1616 году вышел в свет "Часослов" - первая печатная книга в Киеве.
В 1869 году издан первый номер иллюстрированного журнала "Нива". Выпускавшаяся издателем Адольфом Федоровичем с весьма известной фамилией Маркс, "Нива" стала первым в России массовым еженедельным журналом "для семейного чтения".
В 1913 году доктор Уильям Дэвид Кулидж запатентовал метод изготовления гибкой вольфрамовой нити для электрических ламп.
В 1916 году (17 декабря по ст. стилю) в особняке князя Феликса Юсупова был убит Григорий Распутин, имевший неограниченное влияние на царскую семью, а особенно на императрицу Александру Федоровну.
В 1927 году в Токио открылось первое в Азии метро. Частная компания, именовавшаяся тогда "Токийская подземная железная дорога", открыла первую линию подземки протяженностью всего 2 км и 200 м, соединившую две столичные станции — Уэно и Асакуса.
В 1941 году советские освобождены города Керчь, Феодосия, Калуга.
В 1993 году Израиль и Ватикан установили дипломатические отношения.
В 2000 году в Китае был введен закон, контролирующий китайский интернет. Он препятствует распространению вирусов, порнографии и идей, считающихся антиправительственными.
В 2011 году в Самоа (островное государство в южной части Тихого океана) не было такого дня. из-за смены часового пояса с UTC−10 на UTC+14 (то есть переноса линии перемены дат с западной на восточную сторону от Самоа)[10][11]. После 23:59:59 29 декабря наступило сразу 00:00:00 31 декабря. То же самое произошло и на зависимой территории Токелау, находящейся под управлением Новой Зеландии, так как администрация Токелау находится на Самоа
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