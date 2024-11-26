Около ста тюменцев перевели мошенникам 30 млн рублей

За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 98 жителей региона, сумма похищенного превышает 30 млн рублей.
ТАк, жительница Тюмени перевела мошенникам через банкомат на чужие счета 3,9 млн рублей после переписки с неизвестным в Telegram под предлогом проверки персональных данных. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщает облпрокуратура.
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