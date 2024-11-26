Тюменцам доступна доставка на дом местной молочной продукции через новый сервис

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

В Тюмени открылся новый сервис доставки Яндекс.Лавка, который предлагает жителям города удобный способ получения продуктов питания. Сервис использует концепцию дарксторов — специализированных складов, откуда осуществляется быстрая доставка товаров. На данный момент дарксторы Яндекс.Лавки функционируют в Калининском, Восточном и Центральном округах, что позволяет охватить значительную часть города.

Ассортимент, представленный в Яндекс.Лавке, включает как популярные бренды, так и продукцию местных производителей. Одним из таких производителей является компания "Золотые луга", предлагающая широкий выбор молочной продукции. В ассортименте можно найти разнообразные товары: молоко, кефир 1%, 2,5% и 3,2%, несладкий и сладкий ацидофилин "Живи здорово", сливочное масло 72,5% и топленое молоко, а также сметану 15% и 20%, творог 0%, 5% и 9%.

Пользователи сервиса могут воспользоваться акциями и скидками на продукцию, промокодами, что делает покупки ещё более выгодными.

В скором времени "Яндекс.Лавка" откроет распределительный центр между Екатеринбургом и Тюменью. Это значит, что помимо самого города Тюмени продукцию через сервис смогут приобрести жители Тюменской, Свердловской области и Екатеринбурга.

Местные молочные продукты в Тюмени можно заказать с доставкой и через другие популярные сервисы, например, "Купер", "Деливери" и "Яндекс.Еда".

Компания "Золотые луга" активно сотрудничает как с сервисами доставки, так и с ритейлерами, расширяя свой ассортимент и увеличивая представленность на торговых полках. Так, молочная продукция от местного производителя широко представлена в магазинах "Пятерочка" и супермаркетах "Перекресток", которые входят в X5 Group. Они пользуются высоким спросом у покупателей.

Кроме того, товаропроизводители Тюменской области активно сотрудничают с магазинами "Магнит": розничная сеть наращивает число местных поставщиков и расширяет ассортимент представленной продукции, в том числе молочной.

"Мы продолжаем осваивать новые рынки сбыта и расширять географию. Сейчас покрываем всю Тюменскую область, Омск и частично Урал, в этом году наладили отгрузки в Первоуральск Свердловской области. В Екатеринбурге развиваем партнерство с торговыми сетями, здесь нашу продукцию можно приобрести в гипермаркетах Ашан, Лента. Расширение географии поставок открывает новые горизонты для роста и устойчивого развития нашего предприятия", - прокомментировала директор по продажам АО "Золотые луга" Елена Девяткина.